Coti Romero fue finalmente expulsada de la casa de Gran Hermano con apenas una semanas de estadía que, sin embargo, fueron suficientes para poner muy nerviosa a Juliana “Furia” Scaglione, pero también a otros participantes como Bautista, y eso dejó al descubierto una gran falta de la producción.

Coti fue invitada este lunes a El Debate de Gran Hermano donde Santiago del Moro le preguntó si su “shippeo” con Bautista era real o una estrategia para permanecer en la casa, y la joven correntina aseguró delante de Denisse, y ella aseguró que “no elige qué sentir”.

“Una no elige qué sentir. He pedido psicólogo muchas veces por eso y lo he hablado con con Paloma, que estuvo en un momento. Yo le dije ‘no sé qué hacer’. Porque uno no elige qué sentir, y menos en esa casa”, dijo Coti, lo que la llevó a Denisse a encararla en vivo.

LA GRAVE FALTA A LA INTIMIDAD QUE COMETIÓ LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO CON COTI ROMERO

“Yo no tengo ningún problema con que te gusta Bauti. Es cierto que en la casa se incrementan mucho las emociones y un no elige quién le gusta”, dijo la participante, y agregó: “Pero me gustaría preguntarte por qué elegiste hacer terapia en el confesionario, con toda la Argentina viéndote”.

Luego de que Denisse cuestionara a Coti por el hecho de no ir simplemente con Bautista y decirle, la joven le contestó: “Lo hice en el confesionario, pero con el psicólogo... En un momento salgo llorando y me ve Paloma, que fue con la primera persona que lo hablé”.

Coti Romero, a pura lágrima en Gran Hermano 2023. (Foto: captura de Telefe)

Si bien pasó desapercibido, ninguno de los presentes reparó en la gran falta a la intimidad de la producción tal como hizo el twittero Tronk. “Denisse le preguntó a Coti por qué fue al confesionario a hacer su ‘descargo’ con Gran Hermano sobre lo que le pasaba con Bauti. Coti aclaró que lo fue a hablar con el psicólogo. Recordemos que esas conversaciones son privadas y no deberían ser emitidas en el programa”, señaló en un posteo en X.

El twet sobre la fatla de Gran Hermano contra Coti Romero (Foto: captura Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

¿Al confesionario Gran Hermano?

