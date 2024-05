Lejos de pasar por alto el comentario de Jorge Rial en X (antes Twitter) al cuestionar a las personas mayores de 40 años que hacen streaming, Beto Casella fue letal con sus declaracines contra el periodista.

“Se tendrían que retirar varios profesionales exitosísimos que están en Youtube y en el streaming, que tienen millones de seguidores. Es una estupidez total pensar que el streaming es para pibitos. Me parece una idea estúpida, de alguien que tiene una cabeza vieja”, comenzó diciendo Beto, en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Yo salgo a ganarme la vida pensando qué le va a divertir a la gente. Mal no me fue. Esa misma creatividad o capacidad o esmero se la voy a poner al streaming y creo que nos va a ir bien también”, agregó el presentador de Onda Beto por Bondi, el nuevo canal streaming de Mandarina Contenidos.

Y siguió: “Algunos podemos salir a la calle todo el día. Salir a la calle, ir a un restaurante, ir a un bar, ir a una cancha, a un teatro en la calle Corrientes, al cruce de Varela o ir a San Isidro. Y que en todos lados te digan te banco. Hay gente de los medios que hoy no está pudiendo salir a la calle, que hoy no puede ir más a un teatro en la calle Corrientes, donde hay un público popular”, continuó el conductor de Bendita, después de que Rial asegurara que “El streaming no es para mayores de 40. No hagan el ridículo. Quiéranse un poco. Dejen a los pibes”.

Y cerró, firme: “Tenés tuiteros periodistas, un poquito olvidados, que se están subiendo a Twitter más picantes que antes, porque antes opinaban de manualidades, y cuando te querés acordar, te ofrecieron un programa o ser panelista de un programa. Es una jugada, como decían nuestras madres, ‘somos pocos y nos conocemos mucho’. Entonces está bien, que cada uno se gana la vida como puede, y uno se gana la vida según lo que tiene en la cabeza”.

BETO CASELLA LIQUIDÓ A NACHA GUEVARA Y LA TRATÓ DE SOBERBIA

Luego de que Marcelo Polino pusiera en el centro de debate a Nacha Guevara al hablar de un conflicto que mantuvo con Lali Espósito (motivo que marcó su propio distanciamiento de la cantante) Beto Casella fue letal al opinar de la artista.

“Es un tema medio viejo el de la rispidez que tuvo Nacha con Lali Espósito. Pero es verdad que Nacha Guevara, con todo lo talentosa que es y que fue, por ahí siempre se autopercibió un poco más de lo que es en cuanto a sus modos y sus maneras”, comenzó diciendo el conductor de Bendita en una nota que dio a LAM.

“Bueno, la hemos visto al aire, ¿no? Se podrá decir que cuando hacía de jurado (del Cantando) sobreactuaba un poco, pero Nacha es un poco eso. Si Lali cometió el pecado de tardar en contestarle un mensaje a Nacha Guevara, bueno, sé que se tendrá que hacer una disculpa pública. Me parece que no es tan grave”, agregó.

Y siguió, picante: “Nacha tiene una historia de desplantes y de no contestar mensajes, y siempre fue una persona complicada de carácter. Capaz que todos los talentosos son así. Pero siempre fue medio intratable”.

Además, recordó unos dichos de la actriz que no le cayeron bien: “Yo no tengo claro si hay cosas que, por ahí, uno las dice por la edad, por ahí tenés impunidad. Pero cuando dijo, hace no tanto, que Charly García estaba mejor con drogas... la verdad que yo no sé si ‘el mundo Nacha Guevara’, si se lo cree, o si hace un personaje así de disruptiva como es con los demás”.

“Yo me acuerdo que cuando tenía mi programa de entrevista, la de ella fue la que más costó organizar y producir porque puso planteos de qué remis la iba a ir a buscar, que el aire acondicionado había que ponerlo en 24. Fue tanto que se frustró y nunca pudimos hacer la nota”, cerró Beto, sin filtro.