Luego de que Marcelo Polino pusiera en el centro de debate a Nacha Guevara al hablar de un conflicto que mantuvo con Lali Espósito (motivo que marcó su propio distanciamiento de la cantante) Beto Casella fue letal al opinar de la artista.

“Es un tema medio viejo el de la rispidez que tuvo Nacha con Lali Espósito. Pero es verdad que Nacha Guevara, con todo lo talentosa que es y que fue, por ahí siempre se autopercibió un poco más de lo que es en cuanto a sus modos y sus maneras”, comenzó diciendo el conductor de Bendita en una nota que dio a LAM.

“Bueno, la hemos visto al aire, ¿no? Se podrá decir que cuando hacía de jurado (del Cantando) sobreactuaba un poco, pero Nacha es un poco eso. Si Lali cometió el pecado de tardar en contestarle un mensaje a Nacha Guevara, bueno, sé que se tendrá que hacer una disculpa pública. Me parece que no es tan grave”, agregó.

Y siguió, picante: “Nacha tiene una historia de desplantes y de no contestar mensajes, y siempre fue una persona complicada de carácter. Capaz que todos los talentosos son así. Pero siempre fue medio intratable”.

Además, recordó unos dichos de la actriz que no le cayeron bien: “Yo no tengo claro si hay cosas que, por ahí, uno las dice por la edad, por ahí tenés impunidad. Pero cuando dijo, hace no tanto, que Charly García estaba mejor con drogas... la verdad que yo no sé si ‘el mundo Nacha Guevara’, si se lo cree, o si hace un personaje así de disruptiva como es con los demás”.

“Yo me acuerdo que cuando tenía mi programa de entrevista, la de ella fue la que más costó organizar y producir porque puso planteos de qué remis la iba a ir a buscar, que el aire acondicionado había que ponerlo en 24. Fue tanto que se frustró y nunca pudimos hacer la nota”, cerró Beto, sin filtro.

SORPRESIVA DECLARACIÓN DE MARCELO POLINO AL HABLAR DE LALI ESPÓSITO

En medio de una profunda entrevista que le dio a Ángel de Brito en LAM, Marcelo Polino sorprendió al conductor y todo el panel al reconocer que está distanciado de Lali Espósito y asegurar que la cantante “se portó muy mal” con él.

“Yo estoy distanciado de Lali. Ella se portó muy mal conmigo, previo a todo esto”, sentenció el periodista, al ser indagado por la artista y el presidente de la Argentina, Javier Milei, en el programa de América.

“Hace 10 años, Lali me vine a buscar para que yo sea el padrino del fandom. La acompaño en los comienzos, cuando venía con un CD y un jabón que te regalaba la mamá. Ahí empieza una relación maravillosa, ella es una chica súper talentosa y laburadora”, agregó.

Y siguió: “Cuando voy a Telefe a trabajar, a ser el embajador del programa La Voz, tenía un programa pegado a ese. Entonces, un día le digo a Lali ‘mirá, te necesito. ¿Me hacés la gamba?’. Ahí me respondió ‘dejame ver’. Bueno, no vino nunca”.