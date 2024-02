La entrevista que brindó el Presidente Javier Milei este miércoles, en la que se refirió a Lali Espósito como “Lali Depósito”, motivaron un largo descargo en redes de la artista, que inclusive lo invitó a presenciar uno de sus shows.

En su cuenta de Twitter y en Instagram, Lali publicó un largo texto en el que relata cómo en sus más de veinte años de carrera pudo cumplir todos sus sueños y comprarse una casa para ellos y para sus padres.

Qué famosos apoyaron a Lali Espósito tras su cruce con Javier Milei (Foto: Instagram / lali - javiermilei)

El mensaje de la actriz y cantante en sus redes estuvo acompañado de un video en el que afirmó: “Hola a todos y a todas. Bueno, dado los hechos de público conocimiento quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro Presidente. Para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Les quiero agradecer a todo su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien”.

Leé más:

De Moria Casán a Jorge Rial: los famosos que apoyaron a Lali Espósito en el conflicto con Javier Milei

QUÉ DICE EL COMUNICADO DE LALI ESPÓSITO DIRIGIDO A JAVIER MILEI

En el texto, que está dirigido al “Señor presidente Javier Milei”, Lali recuerda: “Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22″.

“Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. ¡Les pude comprar la casa a mis padres señor presidente! No sabe que emoción tan grande”, agrega el texto.

“No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa, algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. Por eso enfatizo: sabe que orgullo tan grande es eso. Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabaje incansable y honradamente para que así sea”, señaló la cantante.

De María Becerra a Mollo, distintos músicos apoyaron a Lali Espósito tras su cruce con Javier Milei (Foto: Instagram / lali - javiermilei)

“Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme”, explicó Lali.

“Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa”, reveló Espósito.

Leé más:

Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito, le respondió con todo a Javier Milei

“No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participe de varios shows municipales con TODOS los gobiernos , como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país”, aclaró la protagonista de Sky Rojo.

“La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción. Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, asentó.

“Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo”, dice el anteúltimo párrafo, con la firma “Mariana Lali Esposito”.

Sin embargo, hay una posdata que dice: “Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”, cerró Lali.

El comunicado de Lali Espósito a Javier Milei en las redes sociales (Foto: Twitter / X)

Leé más:

“Lali Depósito”: Javier Milei volvió a apuntar contra la cantante