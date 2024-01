En medio de una nota que dio a Socios del Espectáculo desde Mar del Plata, donde se encuentra haciendo temporada junto a Fátima Florez, Marcelo Polino no pudo evitar angustiarse al hablar de la salud de su amigo, Antonio Gasalla.

“A Antonio lo vi, tuve la posibilidad. Yo no me quería venir a Mar del Plata sin verlo. Así que lo fui a ver y la verdad es que es una sensación de mucha tristeza, hacía más de un mes que no lo veía y ya no nos conoce directamente”, comenzó diciendo el periodista en vivo.

Foto: Web

“Ni siquiera recuerda que era actor. Una tristeza, chicos, que no saben. Pero bueno, me focalizo en que está bien cuidado, que están los médicos y la familia a diario. No me conoce a mí, no reconoce a su hermano, ni recuerda que él era actor”, agregó, con la voz quebrada.

Y cerró, a flor de piel: “Antonio está en un centro de rehabilitación para fortalecer su musculatura, para poderse reincorporar y caminar. Una vez que eso se logre, que será en un tiempo no muy lejano, ya va a ir a un geriátrico especializado en su patología”.

MARCELO POLINO LE ENTREGÓ EL MARTÍN FIERRO A ANTONIO GASALLA

En la última edición de los Martín Fierro se vivió un momento muy especial cuando Susana Giménez le entregó a Antonio Gasalla un premio homenaje por su trayectoria, que fue a recibir su amigo Marcelo Polino, ya que el humorista está internado.

Finalmente, el conductor pudo acercarse a la clínica en donde está Antonio para entregarle su merecido reconocimiento. Muy contento por la feliz reacción del capocómico, Marcelo compartió una dulce foto junto con Antonio, en la que se lo ve súper sonriente, en silla de ruedas, mientras sostiene la estatuilla.

“Antonio ya tiene su Martín Fierro”.

“Antonio ya tiene su Martín Fierro”, comentó Polino, junto a emojis de corazones, aliviado por ver tranquilo a Gasalla pese a su delicado estado de salud.