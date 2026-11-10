Después de meses de negociaciones, Tini Stoessel y su familia habrían lograron cerrar un acuerdo judicial que puso fin a las disputas económicas. Según reveló Daniel Ambrosino en el programa Intrusos, el arreglo ya estaría firmado y estableció una división clara: el 70% de los bienes y el dinero quedó para Tini, mientras que el 30% se repartió entre Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco.

El periodista detalló que el acuerdo se concretó hace al menos un par de meses, aunque todavía quedan trámites administrativos y cambios de titularidad por resolver. “El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses”, aseguró.

El 30% destinado a la familia se dividió internamente: 15% para Alejandro Stoessel, 10% para Mariana Mule y 5% para el hermano. Sin embargo, la cifra exacta y la forma de distribución pueden variar según propiedades y cuentas.

Mariana Muzlera y sus hijos, Tini y Fran Stoessel. (Foto: @tinistoessel)

Luego, Ambrosino aclaró que Tini no habría querido quedarse con ninguna propiedad, salvo la casa de San Isidro donde vive actualmente. También hay una casa en Martínez y un departamento donde reside la abuela materna, que estaría a nombre de Tini pero seguiría siendo para la señora.

En cuanto a la casa de Miami, Tini tiene el 50% y Alejandro el otro 50%, aunque la artista tampoco desearía quedarse con esa parte. El valor de las propiedades y el efectivo se suman para completar el porcentaje acordado.

EL TRASPASO DE CUENTAS Y LA SITUACIÓN DE ALEJANDRO STOESSEL

Conforme informó Daniel Ambrosino, una parte importante del acuerdo incluyó el cambio de titularidad de cuentas en el extranjero, especialmente las que están a nombre de Alejandro Stoessel. Esas cuentas pasarán a la persona que Tini decida, como un abogado o contador, pero no pasarían directamente a nombre de la cantante.

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