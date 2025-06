A base de estudio, carisma y personalidad, allá por el 2012 Romina “Momi” Giardina (43) ingresó en el mundo del espectáculo siendo una de las bailarinas de ShowMatch.

Pero su vocación artística y el humor la llevaron por caminos impensados, como ser parte del exitoso programa Nadie Dice Nada, de Luzu TV, y ser una de las conductoras digitales de La Voz Argentina, programa de Telefe que debuta el 23 de junio con Nico Occhiato en la conducción y con jurados de lujo: Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra, Ale Sergi y Juliana Gattas.

Una de las claves de su “éxito”, sin dudas, es su autenticidad. “Toda mi vida fui igual, un disparate, auténtica y muy distraída. Además, nunca busqué ser perfecta. Me gusta ser una persona verdadera”, le dijo Momi a Ciudad Magazine, en una entrevista íntima en la que habló de todo.

Foto: Instagram.

-¿Cómo te sentís siendo una de las hosts digitales de La Voz Argentina?

-Estoy súper feliz y entusiasmada. Es otro desafío para mí porque, si bien en Nadie Dice Nada tenemos un programa diario, este va a ser otro formato y queremos con Santi Talledo y Sofi Martínez darle otra cosa a la gente y que se sorprenda.

-En Luzu TV ya tenés un rol de comunicadora, ¿imaginaste alguna vez que tu camino artístico te llevaría a estos lugares?

-No. Siempre deseé y soñé el presente que tengo, y me sigue pasando que, por más que tenga 43 años, no dejo de sorprenderme. Eso me gusta y lo valoro porque tiene que ver con el agradecimiento por las cosas que me fueron pasando.

“Siempre deseé y soñé el presente que tengo. Y no dejo de sorprenderme. Eso me gusta y lo valoro porque tiene que ver con el agradecimiento”.

-Viéndolo desde afuera, ¿se puede decir que estás en uno de tus mejores momentos en el plano laboral y personal?

-Sí, ya hace como dos años que no paro de sorprenderme. Me va bien en lo laboral y me va bien en el amor. Volví a confiar en el amor. Tengo a mi familia y tengo a mi hija que está triunfando. Le está yendo increíble. Son muchas aristas, muy importantes en mi vida, que me permiten decir que me siento plena en todo.

-¿Eso es el éxito para vos?

-Sí. Para mí el éxito es el bienestar emocional, la estabilidad, la unión con mi familia, con mi pareja. Y, por supuesto, trabajar de lo que me gusta y para lo que me preparé. Va más allá de si uno es famoso o no famoso, pasa por mi entorno y por mi familia, que es lo más importante.

También, el éxito tiene que ver con la salud mental, con el estar bien uno, para poder disfrutar de las cosas que uno tiene y valorarlas.

-Hablando de salud mental, vos estás muy expuesta por tus trabajos y estar tanto con las redes sociales, con las pantallas, genera una ansiedad que puede disociarte del “aquí y ahora”. ¿Qué hacés para desconectarte?

-Hago terapia. Tener una isla para uno, en donde poder replegarse, hace bien. Porque estar constantemente dando o demostrando que estás muy arriba, no hace bien. Yo necesito aislarme para tener mis momentos, pero también soy muy familiera, soy muy amiguera y disfruto mucho estar en pareja.

-¿Tus seres queridos son tu cable a tierra?

-Sí, mis seres queridos son los que me dicen: “Momi, no, por acá no”. O me hacen abrir los ojos si en algún momento me siento perdida con algo o se me vuelan los patos. Tengo una contención muy grande y me hacen sentir que son mi rescate.

Foto: Instagram.

MOMI, UNA MUJER A LA QUE LA AUTENTICIDAD LA ACERCÓ A SUS SUEÑOS

-En el stream de Luzu se te ve una mujer muy auténtica, ahora en Telefe, ¿vas a ponerte algún filtro?

-La autenticidad uno no la puede dibujar. Yo soy así, es mi esencia. Voy a seguir siendo auténtica. Lo que se me cruce por la cabeza lo voy a decir, pero quiero darle otra cosa a la gente porque el show lo amerita y porque va a ser un programa muy enfocado en La Voz. ¡Vamos a sorprender!

-Estás con un micrófono abierto de lunes a viernes, ¿le tenés miedo a las cancelaciones?

-Siendo comunicador corrés el riesgo de mandarte alguna y ser cancelado. Más, justamente, cuando sos auténtico. Yo nunca pierdo el foco de en dónde está el límite. Las cosas que nos pasan en vivo son genuinas y nada es con mala intención. Nada es para dañar a otro. Desde ese lugar yo me siento tranquila. Tengo mi límite interior y es raro que haya cosas que se me escapen.

-Empatizás mucho con las mujeres y son tu mayor público. ¿Qué opinión tenés al respecto?

-Me encanta que sea así. Me recontra enorgullece saber que hay mujeres que me bancan, que me dicen cosas lindas. Me hacen sentir muy bien.

Foto: Instagram.

DE TAL PALO, TAL ASTILLA: MOMI, ORGULLOSA DE SU HIJA JULI CASTRO

-Juli está avanzando a paso firme en el mundo artístico, ¿te ves reflejada en ella?

-Y sí, es mi hija. Primero, siento un orgullo enorme al ver que mi hija está dando todos los pasos que siempre soñó. Ella se prepara desde muy chica. Hoy está haciendo realidad todo lo que anhelaba.

Como mamá, no puedo sentirme más feliz. Veo en ella gestos míos, y digo: “Digna hija mía”. Tiene muchas cosas mías, pero es una versión cien por ciento mejorada. Juli es extremadamente talentosa.

-¿Cómo es compartir espacios de trabajo con ella?

-Es hermoso porque sin querer, desde que ella era chica, compartía mi trabajo: giras, camarines y demás. Jugábamos que nos maquillábamos en frente del espejo, cantábamos, bailábamos, y hasta el día de hoy sigue siendo así.

Si compartimos un programa de stream, nos divertimos, nos reímos. Y si nos tenemos que subir a un escenario juntas es muy lindo también. Soy muy afortunada. Realmente nos amamos y tenemos un vínculo sano.

MOMI GIARDINA HABLÓ DE SU DEBILIDAD POR LALI Y DE SU ADMIRACIÓN POR NICO OCCHIATO

-Volviendo a La Voz Argentina, ¿cuál es tu jurado favorito: Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra, Ale Sergi o Juliana Gattas?

-Son todos increíbles, los admiro muchísimo y consumo su música, pero tengo una debilidad por Lali.

En su momento, ella me dio una mano cuando yo no tenía laburo, cuando no me conocía ni mi vieja. Lali compartió una historia mía, sin conocerme, diciendo que yo le divertía. Entonces, tengo un agradecimiento muy grande con ella. Pero todos me parecen increíbles y va a ser un programa con el que la gente va a enloquecer.

-Por último, ¿cómo es seguir trabajando con Nico Occhiato?

-Nico es el mejor líder que uno puede tener. Yo estoy muy orgullosa de él. Con Nico decimos que somos hermanos. Yo estoy muy agradecida. Nico tiene esa personalidad de decir: “Yo brillo, empiezo a crecer, me va bien, pero a mi equipo también. Que se eleva conmigo”.

No todo el mundo tiene ese valor. Yo le tengo mucho respeto, admiración y la va a romper porque es un showman increíble y tiene mucha sensibilidad como persona. Estoy contenta y agradecida.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.