La Joaqui volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, pero esta vez no fue por su vida sentimental ni por alguna polémica. La cantante decidió renovar por completo su imagen y compartió una producción fotográfica que sorprendió a sus seguidores y provocó una inmediata reacción de Tiago PZK.

Mientras continúan las especulaciones por los misteriosos mensajes que publicó Luck Ra, su expareja, la artista eligió mantenerse al margen de las versiones y concentrarse en su presente. En ese contexto, publicó una serie de imágenes en bikini en las que mostró un cambio de look que marcó una nueva etapa en su estilo.

EL RADICAL CAMBIO DE LOOK DE LA JOAQUI QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Después de lucir durante años una extensa cabellera y experimentar con diferentes colores, La Joaqui decidió cortarse el pelo y apostar por un estilo bob, una de las tendencias que también eligió recientemente Lali Espósito.

La intérprete de RKT dejó atrás su característico cabello largo y apareció con un corte a la altura de la mandíbula, que complementó con una vincha. Su nueva apariencia rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores, quienes llenaron la publicación de elogios.

La Joaqui sorprendió con un cambio de look radical y Tiago PZK reaccionó con un mensaje contundente. Crédito: Instagram

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de Tiago PZK, quien no dudó en expresar públicamente lo mucho que le gustó la transformación de su novia.

La Joaqui sorprendió con un cambio de look radical y Tiago PZK reaccionó con un mensaje contundente. Crédito: Instagram

“Diosssss”, escribió el cantante junto a varios emojis de enamorado, dejando en evidencia su entusiasmo por la nueva imagen de la artista.

La Joaqui sorprendió con un cambio de look radical y Tiago PZK reaccionó con un mensaje contundente. Crédito: Instagram

La reacción del músico no tardó en destacarse entre los mensajes de los fanáticos y volvió a poner el foco en el romance que ambos atraviesan.

A lo largo de su carrera, La Joaqui se convirtió en una referente de los cambios de imagen, con apuestas que incluyeron tonos rojizos, naranjas, rubios y negros, además de trenzas y distintos tipos de flequillo.