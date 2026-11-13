El actor e influencer Santiago Talledo está de viaje, disfrutando de distintas ciudades de Europa junto a su novio, Carli Capelli. A través de Instagram, fue compartiendo algunas de las primeras postales de su primer viaje romántico juntos.

En las postales de la romántica escapada, quedó claro que no faltaron los paseos, las recorridas y los momentos de amor. Además, el destino que eligieron fue más que especial: Turín. La llegada a esta ciudad italiana comenzó a planearse hace más de un mes, cuando Santi publicó en sus redes un pedido a su marca de vermut favorita.

Según contó, el actor quería conocer Turín y descubrir de cerca la historia del primer vermut del mundo. La propuesta llegó a la marca, la cual le planteó un desafío. Con el apoyo de su comunidad, logró alcanzar la meta y concretar el viaje. Así, Turín se convirtió en una de las primeras paradas de esta escapada romántica.

(Foto: Instagram @santitalledo)

ASÍ FUE EL ROMÁNTICO VIAJE DE SANTIAGO TALLEDO Y SU NOVIO

“De los viajes más hermosos!”, admitió Santiago Talledo en la reciente publicación que hizo a través de su perfil de Instagram donde compartió algunas de las mejores imágenes de su viaje a Turín, Italia, con Carli Capelli.

(Foto: Instagram @santitalledo)

“Una experiencia increíble!”, aseguró el actor e influencer. “Subimos vlog dentro de poco. Gracias a todos los que se sumaron a este desafío y nos llevaron a Turín”, concluyó a modo de agradecimiento hacia todos sus seguidores.

(Foto: Instagram @santitalledo)

(Foto: Instagram @santitalledo)