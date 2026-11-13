Una nueva información sacude el universo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Según una primicia difundida en La mañana con Moria por el periodista Gustavo Méndez, Disney habría ofrecido inicialmente un proyecto de reality a la actriz y al futbolista, pero la negociación no habría prosperado por el presupuesto que estaban dispuestos a pagar.

La propuesta contemplaba grabaciones en Turquía y Argentina, además de distintos viajes. Sin embargo, el dinero ofrecido habría sido considerado insuficiente por la pareja. “Dos mangos”, fue la expresión utilizada para describir la cifra.

Ante la negativa de la China Suárez y Mauro Icardi, Disney habría trasladado la propuesta a Wanda Nara, quien finalmente aceptó avanzar con el proyecto pese a que las condiciones económicas eran las mismas.

La información abre un nuevo capítulo en la exposición mediática de los protagonistas de uno de los conflictos más comentados del espectáculo argentino.

PRIMICIA QUE DI EN @lamanianamoria



DISNEY LE OFRECIÓ PRIMERO EL REALITY A LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI: GRABAR EN TURQUÍA Y EN ARGENTINA Y VIAJES. POCA PLATA. “2 MANGOS”



ANTE LA NEGATIVA, SE LO OFRECIERON A WANDA SOLANGE NARA CON ESE PRESUPUESTO BAJO Y DIJO Q SI #LAPOSTA — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) November 13, 2026

La China Suárez y Mauro Icardi habrían rechazado la propuesta de Disney por el presupuesto

Según la información difundida como primicia, la plataforma de streaming se habría contactado primero con la China Suárez y Mauro Icardi para ofrecerles protagonizar un reality que mostrara aspectos de su vida cotidiana.

El proyecto contemplaba registrar distintos momentos de la pareja en Turquía y Argentina, además de viajes y situaciones de su intimidad.

Sin embargo, el principal obstáculo habría sido económico. La propuesta no habría convencido a la pareja, que decidió no avanzar con el acuerdo.

De acuerdo con esta versión, la cifra ofrecida por Disney fue considerada demasiado baja para aceptar las condiciones del proyecto.

Wanda Nara aceptó el reality de Disney con el mismo presupuesto

Después de la negativa de la China Suárez y Mauro Icardi, la propuesta habría llegado a Wanda Nara.

Según la primicia, la empresaria recibió la misma oferta económica y decidió aceptarla, por lo que terminó convirtiéndose en la figura elegida para protagonizar el docu-reality de la plataforma.

La noticia tiene un antecedente concreto: el 15 de septiembre, Disney+ anunció oficialmente el inicio de rodaje de una producción sobre la vida de Wanda, integrada por seis episodios.

El proyecto fue presentado como una propuesta para mostrar aspectos de su intimidad, su faceta como madre, su trabajo y su recorrido como empresaria y figura del espectáculo.

En el anuncio oficial, la plataforma informó que las grabaciones se desarrollarían en Italia, Argentina y Uruguay.

El reality de Wanda Nara: qué mostrará el docu-reality de Disney+

La producción busca mostrar una faceta más íntima de Wanda Nara y recorrer distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Según informó Disney+, la serie permitirá conocer su entorno más cercano y aspectos menos conocidos de su historia, desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos.

El anuncio oficial confirmó que la producción tendrá seis episodios y que será realizada por Komodo Studio para su estreno exclusivo en Disney+.

Mientras tanto, la versión sobre la propuesta inicial a Mauro Icardi y la China Suárez suma un nuevo elemento a la historia y vuelve a poner en escena a los tres protagonistas.