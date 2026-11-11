Wanda Nara hizo un importante anuncio sobre su carrera. Mientras continúa al frente de MasterChef Celebrity y atraviesa distintos conflictos judiciales con Mauro Icardi, la empresaria presentó las primeras imágenes de Wanda, el reality, la producción que protagonizará para Disney+.

A través de sus redes sociales, la mediática compartió un adelanto que permite conocer parte de lo que se verá en el programa. Viajes internacionales, compras en exclusivas tiendas, reuniones familiares y momentos de su vida cotidiana forman parte de esta nueva apuesta, que buscará mostrar una faceta diferente de la conductora.

“¿Querían ver más? Les dejo un regalito. Las primeras imágenes de #WandaElReality. Solo en #DisneyPlus”, anunciaron desde la plataforma de streaming junto al video promocional.

LAS PRIMERAS IMÁGENES DEL REALITY DE WANDA NARA

En el adelanto, Wanda Nara aparece disfrutando de distintos destinos, recorriendo locales de marcas de lujo y compartiendo situaciones divertidas con su hermana, Zaira Nara. Sin embargo, uno de los momentos que más llama la atención es una escena familiar junto a sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara.

La producción promete combinar el costado más glamoroso de la empresaria con situaciones personales, mostrando cómo organiza su rutina entre compromisos laborales, viajes y encuentros con sus seres queridos.

La publicación generó numerosas reacciones y recibió mensajes de seguidores y figuras del espectáculo. Entre ellos se destacó el comentario de Zaira Nara, quien decidió bromear con su hermana por la cantidad de proyectos que lleva adelante.

“Wanda, dejá algo para el resto de los mortales”, escribió la modelo, provocando risas entre los usuarios.

CUÁNDO SE ESTRENA WANDA, EL REALITY EN DISNEY+

Aunque Disney+ todavía no confirmó la fecha oficial de estreno, el lanzamiento de las primeras imágenes anticipa algunos de los contenidos que formarán parte del programa.

Con este proyecto, Wanda se suma a otras figuras argentinas que decidieron llevar su vida privada a la pantalla. Pampita fue una de las primeras en apostar por este formato, mientras que Marcelo Tinelli también presentó una producción familiar para Prime Video, en la que comparte protagonismo con sus hijos.

En el caso de Wanda, el reality llegará en un momento de intensa exposición mediática, marcado tanto por sus proyectos profesionales como por las repercusiones de su separación de Mauro Icardi.