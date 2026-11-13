Aunque en un principio parecía que habían llegado a un acuerdo, la situación entre Fátima Florez y su ex, Norberto Marcos, sigue sin resolverse. Así lo confirmó el mismo productor en diálogo con Juan Etchegoyen para el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine).

Según reveló el periodista, Fátima se arrepintió del principio de acuerdo y la noticia fue ratificada por el propio Norberto en diálogo con el programa. “En principio sí hubo acuerdo, pero después al otro día se lo echó para atrás”, explicó Marcos, quien aclaró que la conversación fue buena pero que la situación sigue sin definirse.

En medio de todo esto, Norberto tuvo que ser internado el pasado domingo por un problema de salud. El empresario, que está en sanatorio Trinidad de Palermo, contó que los médicos aún no lograron detectar el origen de los dolores que lo afectan, entre ellos molestias de estómago, pecho y un supuesto pico de presión.

Norberto Marcos en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

“El dolor es muy grande y es raro, no la estoy pasando bien”, relató Marcos, quien espera los resultados de una tomografía completa. “Acá no hay ninguna gastritis, acá hay algo que no es lo normal porque es un dolor insoportable”, agregó.

EL IMPACTO DEL ESTRÉS Y LA DIVISION DE BIENES EN JUEGO

Aunque se especuló sobre la influencia del conflicto con Fátima en su estado de salud, Marcos fue claro: “Acá no tiene nada que ver Fátima, no sé de qué me vino esto”. Sin embargo, el estrés por la falta de acuerdo podría estar jugando un papel en el malestar.

Fátima Florez (Foto: Movilpress)

En el programa, Etchegoyen adelantó que hay una división de bienes en juego judicialmente, lo que suma tensión al proceso de separación. Ambos protagonistas compartieron años de éxito y trabajo conjunto, y ahora enfrentan una etapa de negociaciones complejas.

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