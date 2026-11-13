Pedro Alfonso prepara su regreso a Villa Carlos Paz para la temporada teatral de verano 2027 con una nueva comedia: Manos Arriba.

Después de 15 años de vínculo con la ciudad cordobesa, el actor volverá a apostar por uno de los destinos más tradicionales del espectáculo durante las vacaciones, esta vez acompañado por un elenco de figuras.

La obra tendrá su estreno el próximo 25 de diciembre en el Teatro del Lago y contará con las actuaciones de Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Cami de los Santos.

La dirección estará a cargo de Diego Ramos, mientras que la producción será responsabilidad de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

Pero la propuesta tendrá un recorrido que irá más allá de la temporada de verano: Manos Arriba ya tiene asegurada su continuidad en Buenos Aires, donde llegará al Teatro Multitabaris el 18 de marzo de 2027.

Quiénes integran el elenco de “Manos Arriba”, la nueva obra de Pedro Alfonso

La comedia reunirá a un grupo de reconocidas figuras de la televisión y el teatro argentino.

El elenco estará integrado por:

Pedro Alfonso.

Paula Chaves.

Marcela Kloosterboer.

Pachu Peña.

Rodrigo Noya.

Cami de los Santos.

La puesta contará con la dirección de Diego Ramos y la producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

La combinación de intérpretes y la apuesta por una comedia de gran elenco serán algunos de los atractivos de la propuesta para el público que elija Villa Carlos Paz durante el verano.

Cuándo y dónde ver “Manos Arriba” en Villa Carlos Paz

La obra estrenará el 25 de diciembre de 2026 en el Teatro del Lago, en Villa Carlos Paz.

Según informó la producción, las funciones serán de martes a domingo y las entradas estarán disponibles a través de Plateanet.

Foto: prensa Manos Arriba

La temporada cordobesa será el primer tramo de un recorrido que ya tiene una segunda etapa confirmada en Buenos Aires.

Pedro Alfonso llevará “Manos Arriba” a la calle Corrientes en 2027

Una de las particularidades del proyecto es que ya tiene garantizada su continuidad en la Ciudad de Buenos Aires.

Manos Arriba estrenará el 18 de marzo de 2027 en el Teatro Multitabaris, según confirmó la producción. El acuerdo quedó formalizado con los tradicionales apretones de manos que utiliza el empresario teatral Carlos Rottemberg para sellar sus contratos.

De esta manera, la comedia será una de las propuestas de la temporada de verano que tendrá continuidad en la cartelera porteña.

Los 15 años de Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz

El regreso de Pedro Alfonso a Carlos Paz tiene además un significado especial por su historia personal y profesional con la ciudad.

El actor llegó por primera vez en 2011 junto a Paula Chaves, cuando también comenzaba la historia de amor entre ambos. Desde entonces, sus temporadas teatrales se convirtieron en una cita habitual del verano cordobés y acompañaron el crecimiento de su familia, con la llegada de sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa.

Durante estos 15 años, Alfonso protagonizó diferentes éxitos teatrales, entre ellos Despedida de soltero, Abracadabra, Una noche en el hotel, Un plan perfecto, Misterio en la cabaña y Un viaje en el tiempo.

También compartió tres temporadas con Emilio Disi, a quien recordó como un maestro, referente y guía en su recorrido artístico.

Con Manos Arriba, Pedro Alfonso vuelve a uno de los escenarios que marcaron su carrera y prepara una nueva temporada con una propuesta que comenzará en Córdoba y continuará en la calle Corrientes.