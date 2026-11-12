Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable anunció una nueva función para el miércoles 23 de diciembre a las 20 en el Movistar Arena, ante la gran convocatoria del espectáculo que reúne a algunos de los personajes más queridos de la compañía.

La propuesta contará nuevamente con Diego Topa y Laurita Fernández al frente de un elenco integrado por más de 40 artistas, músicos y personajes en escena.

Una de las grandes novedades de esta temporada será la incorporación de Stitch, el divertido protagonista de Lilo y Stitch, que se sumará a Woody y Buzz Lightyear, de Toy Story.

Bajo la dirección de Ariel del Mastro, responsable de producciones como La Sirenita, el musical y Soy Luna en concierto, y con coreografías originales de Analía González, el espectáculo combina música, baile y un impactante despliegue visual para celebrar la Navidad en familia.

Más de 40 artistas y los personajes más queridos de Disney

El show reúne más de 20 canciones y números musicales, con más de 40 artistas, músicos y personajes sobre el escenario. Entre ellos estarán Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy, Pluto, Stitch, Woody, Buzz Lightyear, Rapunzel, Flynn, Elsa y Anna.

La producción también cuenta con más de 200 vestuarios y una puesta en escena especialmente diseñada para transportar al público al universo de las historias de Disney.

El repertorio incluye grandes éxitos como “Libre soy”, de Frozen: Una aventura congelada; “Veo en ti la luz”, de Enredados; “De Nada”, de Moana: Un mar de aventuras; “Ciclo sin fin”, de El Rey León; “No se habla de Bruno”, de Encanto; “Yo soy tu amigo fiel”, de Toy Story, y “Hawaiian Roller Coaster Ride”, de Lilo y Stitch, entre otras canciones.

Disney Celebra: cuándo salen a la venta las entradas para la nueva función

Las entradas para la función del 23 de diciembre estarán disponibles a partir del 13 de noviembre a las 16:00hs través del portal de Movistar Arena, con todos los medios de pago disponibles y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación pagando exclusivamente con QR desde BNA+ MODO.

Los menores de dos años no abonan entrada.