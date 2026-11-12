Ciudad Magazine realizará una nueva edición de Los Más Clickeados, el evento que reconoce a las figuras del espectáculo que despertaron mayor interés entre los lectores a lo largo del año. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre y será transmitida por la pantalla de Ciudad Magazine, con la conducción de Pampito y Micaela Levitt.

Desde hace más de una década, Ciudad se consolidó como uno de los sitios de referencia para quienes quieren estar al tanto de las novedades del mundo del espectáculo: romances, separaciones, polémicas, embarazos, entrevistas y las noticias que tienen como protagonistas a las figuras más destacadas del ambiente artístico.

Los Más Clickeados 2026 (Foto: Ciudad Magazine).

En ese contexto, en 2011 nacieron los premios Los Más Clickeados del año, una iniciativa que distingue a los famosos que generaron mayor interés entre los usuarios y se convirtieron en protagonistas de las noticias más leídas del sitio. A través de estas estatuillas, Ciudad reconoce a las personalidades que marcaron la agenda del espectáculo durante el año.

LA EDICIÓN 2026 DE LOS MÁS CLICKEADOS

Pero la edición 2026 tendrá una novedad especial: los lectores también podrán participar de la elección de los ganadores. Este año tendrán la posibilidad de votar a sus candidatos favoritos en distintas categorías de redes sociales, como TikTok, Instagram y YouTube, y también elegir a las figuras destacadas del universo del streaming.

Entre las categorías de streaming se encuentran Mejor conducción, Mejor co-conducción, Mejor conducción en canal musical y Mejor humorista. De esta manera, el público tendrá un rol central en la elección de quienes se llevarán las estatuillas.

La gran entrega de premios se realizará el 5 de diciembre, en una ceremonia que reunirá a las figuras más destacadas del espectáculo, las redes sociales y el streaming. Pampito y Micaela Levitt estarán al frente de la conducción de una noche en la que se conocerá quiénes fueron los grandes protagonistas del año para los lectores de Ciudad.

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