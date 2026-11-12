Se acerca una nueva edición de Los Más Clickeados, los premios de Ciudad.com que reconocen a las figuras que más interés despiertan entre los lectores y que ya se convirtieron en un clásico del espectáculo argentino. La fecha es el 5 de diciembre de 2026 y se transmitirán por la pantalla de Ciudad Magazine.

Desde su creación en 2011, la ceremonia distingue a los famosos que protagonizan las noticias más leídas del año y que generan mayor repercusión entre el público. Con el crecimiento de las plataformas digitales, el reconocimiento también se extendió a los creadores de contenido, influencers y referentes del streaming.

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En esta edición, Pampito y Mica Levitt volverán a ser los conductores de la ceremonia, en la que se entregarán 30 premios a distintas personalidades y un galardón especial de Oro a la Figura del Año, cuya identidad todavía no fue revelada.

Una de las grandes apuestas de esta edición está puesta en el universo digital: ya se pueden conocer las ternas de Redes y Streaming y participar de la votación para elegir a los ganadores.

Foto: Movilpress

Los Más Clickeados 2026: cómo votar por los nominados de Redes y Streaming

Los lectores pueden elegir a sus favoritos a través de la landing oficial de Ciudad.com, donde están disponibles las distintas categorías y sus respectivos candidatos.

La votación incluye figuras de los principales canales de streaming del país y creadores de contenido que se destacan en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

Para participar, hay que ingresar a la página oficial de Los Más Clickeados 2026 y seleccionar a los candidatos preferidos en cada terna.

Premios Los Más Clickeados 2026: todos los nominados de Streaming

El universo del streaming tendrá cuatro categorías: mejor conducción, mejor co-conducción, mejor humorista y mejor conducción de canal musical.

Toda la intimidad de Los Más Clickeados 2019, la gran noche de las figuras que más brillan en el mundo digital

Mejor conducción de streaming

Flor Ferrero (AURA).

Luquitas Rodríguez (VORTERIX).

Nati Jota (OLGA).

Ángel de Brito (BONDI LIVE).

Zaira Nara (DGO).

Gastón Dalmau (PRENDE).

Mauro Szeta (BLENDER).

Pedro Rosemblat (GELATINA).

Diego Leuco (LUZU TV).

Mejor co-conducción de streaming

Martín Garabal (LUZU TV).

Toto Kirzner (OLGA).

Barbie Vélez (BONDI LIVE).

Yoyi Francella (LUZU TV).

Cami Mayan (LUZU TV).

Evelyn Botto (OLGA).

Daniela Celis (STREAM TELEFE).

Adrián Lakerman (GELATINA).

Mica Vázquez (LUZU TV).

Enzo Aguilar (PRENDE).

Mejor humorista de streaming

Pichu Straneo (TAKAWISHI).

Yayo Guridi (DGO).

Marcelo Ruiz Díaz (DGO).

José María Listorti (BLENDER).

Charo López (GELATINA).

Martín Vázquez (TAKAWISHI).

Homero Pettinato (OLGA).

Diego Castro, conocido como La Castro (LUZU TV).

Mejor conducción de canal musical

Rulo Gómez (Baso Stream).

Julieta Pink (1PDR).

Claudio, conocido como El Bebito (La Juntada de los Artistas).

Damaris (1PDR).

Julieta Navarro (Bombo TV).

Germán Tano Nieto (Baso Stream).

Pinky (1PDR).

DJ Pipo (1PDR).

Los Más Clickeados 2026: quiénes son los nominados de Redes

Las redes sociales también tendrán un lugar destacado en esta edición, con tres categorías que reconocen a los creadores de contenido más populares de distintas plataformas.

TikToker del año

@alberee_

@dalessiofacu

@maarcosca_

@luanazanek

@leaigounet

Instagramer del año

@lacasitapinterest

@claraulrichok

@kulinaria.recetas

@maipistiner

@morefuentesaguilera

YouTuber del año

@gaponotero8552

@MaccMixMOTOVLOG

@IvanCalei

@DiegoRecicla

@CaroTrippar

Cuándo son los Premios Los Más Clickeados 2026 y quiénes conducirán la ceremonia

La nueva edición de Los Más Clickeados tendrá nuevamente a Pampito y Mica Levitt como conductores, una dupla que ya estuvo al frente de anteriores entregas de los premios de Ciudad.

La ceremonia reconocerá a 30 personalidades del espectáculo, la televisión, el streaming y las redes sociales. Además, habrá una distinción especial: el premio de Oro a la Figura del Año, cuyo ganador o ganadora todavía es una incógnita.

La fecha exacta de la ceremonia no está especificada en el anuncio de las nominaciones. Mientras tanto, el público ya puede participar de la elección de sus favoritos a través de la plataforma oficial.

Para votar y conocer todas las ternas, ingresá a Los Más Clickeados 2026 de Ciudad.com.