Desde Marcelo Tinelli y Pampita hasta Ángel de Brito, Darío Barassi y Alberto Cormillot, el máximo galardón de Los Más Clickeados distinguió a algunas de las figuras más populares del espectáculo argentino. Cuál es el recorrido de los ganadores del Oro desde el nacimiento de los premios y quiénes dejaron su huella en una de las celebraciones más tradicionales de Ciudad.

Los premios Los Más Clickeados de Ciudad Magazine nacieron en 2011 con una propuesta que puso en primer plano algo fundamental en el mundo digital: el interés de la audiencia. A través de los clics y las visitas a las noticias, el público fue determinando cuáles eran las personalidades que más curiosidad despertaban durante el año.

Alberto Cormillot y su esposa Estefanía Pasquini en Los Más Clickeados 2024 (Foto: Movilpress)

Desde entonces, la ceremonia se convirtió en una cita destacada para las figuras del espectáculo, la televisión y, con el crecimiento de las plataformas digitales, también para los creadores de contenido y los influencers. Entre los distintos reconocimientos, el premio de Oro se consolidó como la distinción máxima de cada edición.

Carmen Barbieri en Los más clickeados 2023 (Foto: Movilpress)

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TODOS LOS GANADORES DEL ORO DE LOS PREMIOS LOS MÁS CLICKEADOS DESDE 2011 A LA FECHA

La primera edición, realizada en 2011, tuvo varios protagonistas destacados, entre ellos Paula Chaves, Pedro Alfonso, Lali Espósito, Peter Lanzani, Jimena Barón, Susana Giménez y Marcelo Tinelli.

Lali Espósito ganadora del Oro en Los Más Clickeados 2013.

En 2012, Marcelo Tinelli se quedó con la estatuilla de Oro. Luego, el reconocimiento fue para Lali Espósito en 2015, Pampita en 2016, Jimena Barón en 2017 y Laurita Fernández en 2018.

Pampita una de Los Más Clickeados de Oro.

La lista continuó con Pampita, quien volvió a consagrarse en 2019. En 2020 fue el turno de Ángel de Brito, mientras que Darío Barassi recibió el máximo galardón en 2021. En 2022, el premiado fue Benjamín Vicuña y, en 2023, Carmen Barbieri se convirtió en la gran protagonista de la ceremonia.

Tini Stoessel en Los Más Clickeados 2013.

La edición de 2024 tuvo como ganador del Oro a Alberto Cormillot, quien recibió la distinción de manos de Carmen Barbieri. El médico se mostró emocionado por el reconocimiento y estuvo acompañado por su esposa, Estefanía Pasquini.

Pedro Alfonso, por tercera vez entre Los Más Clickeados del Año. (Foto: Maxi Didari - Ciudad.com)

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