La reciente muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, conmocionó al mundo artístico. En las últimas horas, se dieron a conocer fuertes datos de la familia del cantante.

Fue Juan Etchegoyen quien comentó en su programa Mitre Live una información fuerte que tiene que ver con una nieta y una hija que el santafesino nunca reconoció.

“Hay una parte de su familia que nunca fue reconocida por él y que estos familiares están dolidos”, comenzó diciendo el conductor que aplicó con más detalles.

Las fotos del velatorio de Marcos Camino de Los Palmeras (Foto: RS Fotos)

LA INTERNA FAMILIAR TRAS LA MUERTE DE MARCOS CAMINO

“Sé que ahora es incómodo hablar de esto pero es la verdad”, comentó Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Él nunca las reconoció y fue esquivo tanto con su hija Silvina Camino y su nieta Constanza. Fue tan así que ellas manifestaron su apoyo a Cacho Deicas cuando pasó lo que pasó con Los Palmeras”, sumó.

“Yo acá no puedo hacer un juicio de valor porque no lo conocí lo suficiente a Marcos pero la verdad es que en Santa Fe no te hablan muy bien de él. Y el motivo tiene que ver con esto”, reveló el conductor que intentó ponerse en contacto con la familia.

“Yo intenté en las últimas horas hablar con estas familiares de Marcos que en su momento me contaron cosas tremendas y ahora quizás por el momento que se vive prefieren callar”, reveló el periodista de espectáculos sobre el final.