Los Palmeras, pocas horas después de conocerse la muerte de Marcos Camino, fundador y referente histórico de la banda, se presentaron en Las Lomitas, Formosa, para cumplir con un show que ya tenían pautado.

La decisión de continuar con el espectáculo generó repercusiones, por lo que el mánager del grupo, Adrián Forni, explicó los motivos por los que resolvieron subir al escenario.

“Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria”, expresó Forni.

Las fotos del velatorio de Marcos Camino de Los Palmeras (Foto: RS Fotos)

La muerte de Marcos Camino: cómo encontraron al fundador de Los Palmeras

Marcos Camino, de 76 años, fue encontrado sin vida en el estudio de grabación de la banda, ubicado en la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

Según trascendió, un familiar alertó a las autoridades después de advertir, mediante las cámaras de seguridad, que Camino había ingresado al galpón logístico de la agrupación y no había vuelto a salir.

Posteriormente, se conoció que la causa de muerte fue un suicidio.