La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, continúa generando conmoción en el ambiente de la música tropical. El artista falleció el martes 10 de noviembre, a los 76 años, y en las últimas horas trascendieron nuevos detalles del operativo policial realizado en el inmueble donde fue encontrado sin vida.

El episodio ocurrió en un establecimiento ubicado sobre Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de Santa Fe, que funcionaba como estudio de grabación y espacio logístico de la reconocida banda de cumbia.

Según el informe policial, una de las claves para descubrir lo sucedido fueron las cámaras de seguridad del lugar. Una cuñada del músico advirtió que Camino había ingresado al establecimiento, pero las grabaciones no mostraban que hubiera vuelto a salir.

Ante esa situación, la mujer se acercó al inmueble acompañada por un empleado. Ambos lograron ingresar y encontraron al artista sin vida, por lo que se dio intervención a las autoridades.

QUÉ REVELÓ EL INFORME POLICIAL SOBRE LA MUERTE DE MARCOS CAMINO

El procedimiento se inició luego de un aviso al Centro de Emergencias 911, que motivó la presencia de efectivos policiales en el establecimiento.

En el parte oficial quedó registrado el testimonio de la familiar, quien explicó que había observado a través del sistema de vigilancia que el acordeonista ingresó al galpón logístico de Los Palmeras y no volvió a salir.

“Informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir, por lo que acercan al lugar junto con un empleado para poder abrir el galpón y al ingresar observan al masculino colgado de una estructura de hierro con una soga”, sostiene el informe.

Marcos Camino habló sobre la reconciliación con Cacho Deicas y el futuro de Los Palmeras. (Foto: Captura El Litoral)

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Santa Fe, la principal hipótesis sobre la muerte de Marcos Camino es el suicidio. En el lugar intervinieron efectivos y especialistas encargados de realizar las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

EL ÚLTIMO TIEMPO DE MARCOS CAMINO ALEJADO DE LOS PALMERAS

La muerte del músico se produjo meses después de que anunciara su alejamiento de los escenarios. En febrero de 2026, Camino había decidido dar un paso al costado de Los Palmeras por cuestiones de edad y salud, después de más de cinco décadas de trayectoria.

Jiménez junto a Cacho Deicas y Marcos Camino.

Aunque su intención era continuar vinculado al proyecto musical, su hijo, Marcos Camino Jr., había sido elegido para ocupar su lugar dentro de la histórica formación santafesina.