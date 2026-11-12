A un mes de anunciar el final de su relación con Emanuel Ortega, después de seis años juntos y un matrimonio de menos de un mes, Julieta Prandi volvió a referirse públicamente a la separación. La conductora habló sobre cómo atraviesa esta nueva etapa, el acompañamiento de sus seres queridos y los pasos legales que deberá completar para cerrar definitivamente el vínculo.

Luego de regresar a la radio tras pasar unos días en Brasil, Prandi se mostró tranquila y buscó llevar calma sobre su presente personal. “Estuve con mi familia, mis padres, mis amigas y estoy bien. Estoy transitando mi separación y ya está”, contó al ser consultada sobre su estado de ánimo.

También se refirió al paso del tiempo y a las situaciones que se generaron alrededor de la ruptura, que tuvo repercusiones mediáticas y comentarios de terceros. En ese contexto, dejó una reflexión que no pasó inadvertida: “El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

JULIETA PRANDI, LAPIDARIA CON EMANUEL ORTEGA

En medio de este proceso, Julieta Prandi encontró en el trabajo una manera de mantenerse activa y enfocada. Lejos de tomar sus compromisos profesionales como una obligación, destacó el lugar que ocupa la radio en su vida. “¿A quién no le hace bien trabajar? La radio es algo que disfruto y amo”, expresó.

Por otra parte, aclaró que la separación no derivó en disputas económicas ni en una pelea por bienes compartidos con el músico. Según explicó, los aspectos legales ya están en manos de sus abogados y se resolverán mediante los procedimientos correspondientes. “Lo legal no es un trabajo, es un trámite. Es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está”, sostuvo.

Foto: Instagram (@emanuelortega1 y @jprandi)

En relación con el divorcio, Julieta fue todavía más clara al descartar cualquier tipo de división patrimonial. “No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más”, señaló. Sin embargo, dejó en claro que no tiene intenciones de seguir hablando públicamente sobre su vida privada.

Cansada de las repercusiones y las especulaciones que surgieron desde que confirmó la ruptura, decidió ponerle un límite a las consultas periodísticas: “No voy a dar más detalles. Punto final al tema. No tengo nada más para contar, terminado”, sentenció Prandi que aprovechó para aclarar el sentido de una de sus declaraciones anteriores, cuando había dicho que “los de afuera son de palo”. Según explicó, se refería a quienes, sin haber formado parte de la pareja, opinaron sobre su relación y su separación.