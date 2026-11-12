Mauro Icardi se presentó este jueves en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género de Tigre para brindar su declaración voluntaria en la causa iniciada tras una denuncia de Wanda Nara.

Según trascendió, el trámite estaba previsto para el martes, pero debió postergarse debido a la cantidad de expedientes que debía atender la dependencia.

La investigación está a cargo del fiscal Julio Petrucci, busca esclarecer los hechos denunciados por la conductora. El conflicto sumó además un episodio en la Comisaría 4.ª de Tigre, donde, según un acta policial, Elba Marcovecchio mantuvo un fuerte cruce con los efectivos de guardia.

Mauro Icardi llegó a la fiscalía a declarar (Foto: RS Fotos).

En paralelo, Agustín Rodríguez, abogado de la China Suárez, respaldó públicamente a Icardi y sostuvo que es víctima de una “persecución”. También negó que su clienta haya sido citada a declarar como testigo. La causa continúa en investigación y las acusaciones aún no fueron probadas judicialmente.

LAS FOTOS DE LA LLEGADA DE MAURO ICARDI A LA FISCALÍA

Mauro Icardi llegó a la fiscalía a declarar (Foto: RS Fotos).

Mauro Icardi llegó a la fiscalía para declarar (Foto: RS Fotos).

Francisco Oneto llegó con Mauro Icardi a la fiscalía para su declaración (Foto: RS Fotos).

Mauro Icardi llegó a la fiscalía para declarar (Foto: RS Fotos).

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