El pelo es parte de la identidad y también una forma de expresión. Los cambios de look, el uso de herramientas de calor, los tratamientos químicos y la exposición a distintos factores ambientales forman parte de las rutinas de muchas personas, pero también pueden afectar la salud de la fibra capilar y generar daños que requieren cuidados específicos.

En ese escenario, la reparación del cabello dañado se convirtió en uno de los desafíos de la investigación en cuidado capilar. La búsqueda de fórmulas que actúen sobre distintas dimensiones del daño impulsa el desarrollo de nuevos tratamientos, con tecnologías enfocadas en recuperar componentes esenciales de la fibra.

En ese contexto, Dove eligió a la Argentina para presentar Dove 991 Gold Repair Mask, una máscara de tratamiento de edición limitada desarrollada para reparar el cabello severamente dañado. La decisión también reconoce la relación de las argentinas con su pelo, marcada por la transformación, la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de cuidarlo.

(Foto: Dove)

La ciencia detrás de la reparación capilar

La innovación parte de investigaciones sobre los biocomponentes del cabello virgen y la ciencia proteómica capilar. A partir de ese trabajo, la fórmula combina tres tecnologías que apuntan a distintos aspectos del daño.

Por un lado, incorpora una tecnología de aminoácido que ayuda a reconstruir proteínas y reparar el daño profundo de la fibra capilar. También suma moléculas hidratantes para brindar hidratación intensa al cabello seco y dañado, y una tecnología patentada orientada a restaurar los lípidos y contribuir a recuperar la barrera lipídica.

(Foto: Dove)

La propuesta busca abordar el daño desde diferentes dimensiones: la estructura proteica, la hidratación y la protección de la fibra. Según la información técnica de la marca, la reparación del daño interno se evalúa luego de cinco usos.

Un lanzamiento que eligió a la Argentina

La elección del país para el lanzamiento está vinculada con la particular relación de las argentinas con su pelo, marcada por la transformación, la experimentación y la búsqueda constante de nuevas formas de cuidarlo.

Dove, marca N°1 en reparación del daño capilar según datos de ventas en valor de mercado de Scentia para el período abril de 2025 a marzo de 2026, busca con Dove 991 Gold Repair Mask establecer un nuevo estándar de oro en reparación capilar y elevar el deseo en la categoría.

(Foto: Dove)

Dove 991 Gold Repair Mask estará disponible en la Argentina a partir del 15 de noviembre de 2026 como edición limitada.