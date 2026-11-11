Mirá lo que contaron en Nuevo Día sobre la internación por problemas cardíacos.

La salud de Norberto Marcos se complicó el fin de semana largo, luego de que se reuniera con Fátima Flórez para limar asperezas, y debió ser internado de urgencia.

“Está internado en estos momentos en la Trinidad de Palermo”, aseguró Juan Etchegoyen en Nuevo Día, el programa de Ciudad Magazine.

Entonces, el panelista de Nuevo Día precisó: “Al parecer tuvo un pico de depresión. Tenía dolor y malestar en el pecho”.

Norberto Marcos en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

El detonante del problema cardíaco del ex de Fátima Florez

“Se hizo bastante mala sangre por algunas cosas de su vida privada”, enfatizó Etchegoyen.

Hasta que reveló: “El viernes a la tarde, Jacobo Winograd hizo de mediador, en este conflicto legal entre la expareja. Norberto y Fátima se vieron cara a cara en la casa de Jacobo”.

Fátima Flórez en los Martín Fierro de Teatro (Foto: Movilpress).

“Esa reunión terminó bien, según me contaron a mí. Que llegaron a ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que el domingo a la tarde Fátima lo pensó y se echó nuevamente para atrás. Así que no habría acuerdo”, manifestó.

Los antecedentes cardíacos de Norberto Marcos

El ex de Fátima tenía un historial de problemas cardiovasculares, y de hecho fue intervenido más de una vez.

“El domingo a la noche, él decidió internarse. El lunes a noche le dieron el alta, pero volvió a sentirse mal. Por eso ayer martes, decidieron volverlo a internarlo. Está compañado por su hijo Federico”, explicaron en Nuevo Día.