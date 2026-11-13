CA7RIEL and Paco Amoroso pose with the Best Long Form Music Video award for "FREE SPIRITS (The Film)", the Best Electronic Music Performance award for "Beto's Horns - Fred Remix" and the Best PopRock Song award for "Hasta Jesus Tuvo Un Mal Dia" during the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman Por: REUTERS

La música argentina volvió a tener una noche inolvidable en los Latin Grammy 2026, que se celebraron el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Con una fuerte presencia de artistas nacionales, la ceremonia dejó importantes reconocimientos para figuras consagradas y representantes de las nuevas generaciones.

Desde el fenómeno urbano de Milo J hasta la trayectoria de Fito Páez, pasando por el éxito internacional de CA7RIEL y Paco Amoroso, los músicos argentinos lograron destacarse en categorías que abarcaron el rock, el folclore, el tango y la música electrónica.

Uno de los nombres que más resonó fue el de Milo J, quien, con apenas 19 años, consiguió cuatro estatuillas y se convirtió en el argentino más premiado de la noche. Sin embargo, no fue el único que tuvo motivos para celebrar.

MILO J HIZO HISTORIA CON CUATRO PREMIOS

El cantante oriundo de Morón vivió una de las noches más importantes de su carrera al quedarse con Grabación del Año por “Niño”, además de Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque por su trabajo La Vida Era Más Corta.

A esos reconocimientos se sumó Mejor Interpretación Urbana por “Gil”, su colaboración con Trueno.

Milo J poses with the Record Of The Year award for "Nino", the Best Urban Performance award for "Gil", the Best Folk Album award for "La Vida Era Mas Corta" and the Best Recording Package award for "La Vida Era Mas Corta" during the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman Por: REUTERS

Visiblemente emocionado por el reconocimiento a su incursión en la música tradicional argentina, expresó: “Ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza”. Y concluyó con una dedicatoria especial: “Aguante el folclore y Santiago del Estero”.

CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONSIGUIERON TRES ESTATUILLAS

La dupla argentina también protagonizó una noche destacada. Después de llegar a la ceremonia con siete nominaciones, CA7RIEL y Paco Amoroso obtuvieron tres premios y reafirmaron su crecimiento internacional.

Los músicos fueron reconocidos por “Beto’s Horns - Fred Remix”, junto a Fred again.., en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica. También ganaron Mejor Video Musical Versión Larga por FREE SPIRITS (The Film) y Mejor Canción Pop/Rock por “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, su colaboración con Sting.

Sorprendido por uno de los galardones, Paco reconoció: “No teníamos mucha fe en este”. Durante los agradecimientos, la dupla destacó a los artistas que participaron en sus proyectos y tuvo una mención especial para el exlíder de The Police: “Agradecerle a nuestro gurú Sting”.

BIZARRAP, FITO PÁEZ Y EL TANGO TAMBIÉN TUVIERON SU RECONOCIMIENTO

Bizarrap sumó el quinto Latin Grammy de su carrera gracias a BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, su colaboración con Daddy Yankee, que obtuvo el premio a Mejor Canción Urbana.

Durante su discurso, el productor reivindicó el formato de las sesiones musicales que lo convirtió en una figura internacional y dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre”.

Por su parte, Fito Páez ganó Mejor Álbum de Rock por Shine y celebró el reconocimiento con su característico humor. “Bueno, me lo dan a mí. Siempre errando”, bromeó en un video de agradecimiento, antes de anunciar que comenzaría a grabar un nuevo disco.

Bizarrap poses with the Best Urban Song award for "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066" during the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman Por: REUTERS

El tango tampoco quedó afuera de los festejos: el Quinteto Astor Piazzolla se llevó el premio a Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango, completando una destacada participación argentina.

Más allá de los triunfos nacionales, Rosalía fue la máxima ganadora de la ceremonia, con seis premios, incluido el de Álbum del Año por LUX.

La edición 2026 dejó así una fuerte presencia de la Argentina en la industria musical latina, con artistas de distintas generaciones y estilos que lograron llevarse algunos de los reconocimientos más importantes de la noche.