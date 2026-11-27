La furia de Rocío Marengo tras el peligroso episodio que vivió en una ruta (Foto: Instagram)

Rocío Marengo vivió un momento de extrema preocupación al sufrir un grave percance mientras circulaba por las rutas 47 y 42, cuyos pozos denunció públicamente por el peligro que representan para los conductores.

Tras romper dos neumáticos, la conductora de Todo cocinado expresó su indignación y reclamó por el estado de los caminos.

Marengo hizo especial hincapié en las condiciones de ambas rutas y advirtió sobre el riesgo que representan los pozos que hay en esos caminos. “La ruta 47 y la 42 son un desastre. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Sepan que ayer no nos matamos de ped... (al auto de atrás nuestro le pasó lo mismo)”, denunció.

La furia de Rocío Marengo tras el peligroso episodio que vivió en una ruta (Foto: Instagram)

La furia de Rocío Marengo tras el peligroso episodio que vivió en una ruta (Foto: Instagram)

Desde el lugar y mientras enfocaba los neumáticos dañados, Rocío comentó en un video que subió a Instagram: “Siempre se puede estar peor. Yo pensé que era una goma la que hice mierda, pero llegó mi hermano y me dice: ‘Ro, rompiste las dos’”.

“Me estoy guardando todo lo que siento en este momento, pero tengo el corazón parado del susto”, agregó, con profundo enojo.

La furia de Rocío Marengo tras el peligroso episodio que vivió en una ruta: "Casi nos matamos" (video de Instagram)

EL FURIOSO DESCARGO DE ROCÍO MARENGO TRAS EL INCIDENTE

Una vez en su casa, Rocío Marengo hizo un furioso descargo en el que expresó toda su bronca e indignación por el estado de los caminos y apuntó contra los responsables.

“A mí no me importa ni un lado ni el otro de la política, no me importa la política, solo me importa ir por la calle y no tener un accidente. Ni vos que estás mirando esta historia”, comenzó diciendo la conductora.

Y siguió, enérgica: “Hagan las cosas. Después todos se matan por un cargo político. ¿Para qué? Para no hacer nada. Ese semejante pozo no se hizo de ayer a hoy. Ese pozo viene de un montón de años que nadie dice nada”.

Furiosa, Marengo continuó: “¿Qué están esperando, un accidente fatal? Si yo me mataba iba a salir en todos los medios, yo, porque soy Rocío, pero la cantidad de gente que se muere por culpa de ustedes, los políticos, que no hacen nada”.

Y cerró: “Yo iba manejando tranquila, no cometí ningún error para que me pase lo que me pasó. Es culpa de ustedes que ese pozo esté ahí”.

EL AGRADECIMIENTO DE MARENGO A SU COMUNIDAD