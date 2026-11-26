La televisión argentina atraviesa semanas de movimientos y reacomodamientos tras la compra de Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi por parte del Grupo Octubre, dueño de El Nueve.

En medio de las especulaciones sobre cómo quedará conformada la programación de la emisora de cara al 2027, Rocío Marengo habló en exclusiva con Ciudad Magazine sobre su futuro laboral.

Actualmente, la conductora está al frente de Todo cocinado, el magazine gastronómico que se emite de lunes a viernes, de 17 a 19 horas, por la pantalla de El Nueve. Se trata de un proyecto que significó un paso importante en su carrera, ya que llegó a la conducción del ciclo luego de haber sido convocada inicialmente para realizar un reemplazo.

Rocío Marengo en Todo Cocinado con su equipo (Foto: Instagram/@rociomarengo).

Consultada sobre si recibió alguna comunicación respecto de posibles cambios en su programa y si tuvo otras ofertas laborales, Rocío fue sincera y reconoció que tiene propuestas interesantes sobre la mesa, aunque por el momento prefiere escuchar a las autoridades del canal en el que trabaja.

Rocío Marengo en Todo Cocinado con su equipo (Foto: Instagram/@rociomarengo).

“Sí, tuve otras propuestas muy lindas. Claramente estoy muy contenta en el canal, me sentí muy cómoda todo este año. Amo la productora Kuarzo, que fue la productora que me dio la oportunidad de ser conductora este año. Fue todo muy inesperado: de repente vengo por un reemplazo, de repente me ofrecen el programa. No sé, todo como que encontró su curso”, expresó en diálogo con Ciudad Magazine.

Rocío Marengo habló con Ciudad Magazine.

En ese sentido, la mamá de Isidro Fort dejó en claro que no tiene apuro por tomar una decisión y que está dispuesta a evaluar las distintas alternativas que aparezcan. “Obviamente escuchando primero a mis jefes actuales, pero no dejando de escuchar tampoco a otras propuestas de otros canales y viendo qué se viene”, aseguró a este sitio.

EL DESEO DE ROCÍO MARENGO PARA EL 2025: MÁS TIEMPO PARA SU FAMILIA

Más allá de las posibilidades profesionales que puedan surgir, Rocío Marengo también dejó entrever que sus prioridades podrían cambiar el próximo año. Después de haber cumplido el objetivo de convertirse en conductora de un programa diario, ahora busca encontrar un equilibrio diferente entre su carrera y su vida personal.

“Quizás para el próximo año mi deseo es no estar tan atada al trabajo, porque también tengo la posibilidad de estar con Isidro, acompañando un poco a Eduardo en su trabajo, que viaja mucho”, contó, al hacer referencia a su presente familiar.

Rocío Marengo junto a Eduardo Fort y su hijo (Foto: Instagram/@marengorocio).

Así, Marengo dejó en claro que, aunque está abierta a nuevas oportunidades laborales, no necesariamente busca repetir la exigencia de un programa diario. La posibilidad de acompañar más de cerca a su familia aparece como un factor importante a la hora de pensar en los próximos pasos de su carrera.

ROCÍO MARENGO, SATISFECHA CON SU PRESENTE LABORAL: “ESTOY MUY CONTENTA”

Durante la entrevista, la conductora también hizo un balance muy positivo de su experiencia al frente de Todo cocinado. Lejos de mostrarse preocupada por los rumores que rodean al canal, destacó que pudo concretar un objetivo profesional que esperaba desde hacía tiempo.

“Estoy muy contenta con el año que tuve laboral. Me parece que le puedo dar hasta un cierre, digo: ‘Bueno, yo ya me realicé, llegué a ser conductora de un programa diario, en un horario divino’”, reflexionó en el ida y vuelta con Ciudad.

Rocío Marengo habló en exclusiva (Foto: Ciudad Magazine).

Y, sobre la posibilidad de lo que pueda suceder en los próximos meses, concluyó: “Ahora dejo que las cosas lleguen, pero estoy bastante satisfecha. No sé, no quiero forzar nada y sí estoy abierta a las propuestas”.

Así, Rocío Marengo atraviesa el cierre del año con un balance positivo y varias posibilidades profesionales por delante. Su continuidad en Todo cocinado y los proyectos que podrían aparecer para 2027 todavía son una incógnita, pero la conductora tiene claro que quiere elegir su próximo paso sin apurarse y priorizando también su tiempo en familia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.