Rocío Marengo atraviesa el mejor momento de su carrera: debutó en la conducción de Todo Cocinado, por El Nueve, y disfruta de ver crecer a su hijo.

Justamente, esta semana llevó a Isidro a rapar, en lo que fue el primer corte del pelo del bebé que nació el 3 de diciembre de 2025 en el Sanatorio Otamendi.

Fue así que la conductora Rocío Marengo publicó un reel para mostrar cómo fue la emotiva experiencia.

Foto: Instagram (@marengorocio)

PRIMER CORTE DE PELO DEL HIJO DE ROCÍO MARENGO

En el posteo, Rocío escribió: “¡Mucha emoción! Hoy fue un día muy especial para nosotros: el primer corte de pelito de Isi. ¡Se portó muuuy bien!”.

A ello agregó elogios para su peluquero. “Edu, ¡talentoso y con muchísima experiencia!! Isi no podría estar en mejores manos. ¡El peluquero de las estrellas!”, redactó.

Y concretó: “Tantas veces te vi cortándole en pelo a los artistas, deportistas y famosos y hoy le cortas a mi bebé… ¡Lloro! ¡Gracias por hacerlo con tanto amor! ¡Qué lindo y qué orgullo enorme que su primer corte sea con vos!”.