Rocío Marengo atraviesa el mejor momento de su carrera: debutó en la conducción de Todo Cocinado, por El Nueve, y disfruta de ver crecer a su hijo.
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Justamente, esta semana llevó a Isidro a rapar, en lo que fue el primer corte del pelo del bebé que nació el 3 de diciembre de 2025 en el Sanatorio Otamendi.
Fue así que la conductora Rocío Marengo publicó un reel para mostrar cómo fue la emotiva experiencia.
PRIMER CORTE DE PELO DEL HIJO DE ROCÍO MARENGO
En el posteo, Rocío escribió: “¡Mucha emoción! Hoy fue un día muy especial para nosotros: el primer corte de pelito de Isi. ¡Se portó muuuy bien!”.
A ello agregó elogios para su peluquero. “Edu, ¡talentoso y con muchísima experiencia!! Isi no podría estar en mejores manos. ¡El peluquero de las estrellas!”, redactó.
Y concretó: “Tantas veces te vi cortándole en pelo a los artistas, deportistas y famosos y hoy le cortas a mi bebé… ¡Lloro! ¡Gracias por hacerlo con tanto amor! ¡Qué lindo y qué orgullo enorme que su primer corte sea con vos!”.