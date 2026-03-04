Rocío Marengo fue convocada para conducir un ciclo de cocina que arrancará en menos de un mes por El Nueve, a las 17 horas. No pasó desapercibido que ocupe el espacio del programa que conducía Eugenia Tobal y que fue levantado.

“No es lindo para nadie que se termine un programa, no lo disfruto, pero lo mío nada que ver, es un programa nuevo”, aclaró Marengo sobre la salida de Tobal.

“No espero un mensaje de Tobal”, reconoció Marengo ante la pregunta del cronista de SQP, que conduce Yanina Latorre por América. Y fue más allá: “Si me la cruzo, no sé si saludarla”.

Rocío Marengo entrevistada en SQP. Captura: América TV.

Según relataron en SQP, Marengo pidió un camarín propio para poder descansar junto a su bebé, además de la posibilidad de grabar los programas en caso de que necesite viajar o pasar tiempo con su hijo.

Rocío Marengo se quebró al hablar de la internación de su hijo

Rocío Marengo (Foto: captura LAM / América TV).

A casi tres meses de su nacimiento, Rocío Marengo llevó a su bebé Isidro a la TV y allí explicó cómo se sobrepuso a las dificultades para concebir, pero sobre todo su resiliencia ante la internación del pequeño, que nació prematuro y tuvo que pasar semanas en neonatología.

La pareja de Eduardo Fort recordó que fue muy duro irse a su casa sin su bebé. “Cuando salí sin Isi y sin panza, y llegué al edificio y todos los chicos amorosos del edificio me querían saludar, y yo sin mi bebé… Te juro que salí chata como nunca en mi vida. Todo fue raro, y ahí llegué a casa y al toque me quise ir de vuelta a la clínica”, recordó en LAM.