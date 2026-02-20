Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron doce años de amor con una imagen que lo dice todo: unidos, sonrientes y en familia junto a su pequeño hijo, Isidro.

La modelo publicó en sus redes sociales una postal soñada: ambos vestidos de blanco, en un ambiente cálido y luminoso, mientras ella sostiene en brazos a su bebé, el primer hijo en común de la pareja. La escena refleja la plenitud que atraviesan y marca una nueva etapa consolidada por la familia que formaron.

Pero si la foto enamoró, el mensaje terminó de derretir a sus seguidores: “¡Qué felicidad más grande es estar con vos! Amo lo que tenemos. Lo que somos. ¡Te amo!”, escribió Marengo, dejando en claro que el amor sigue intacto tras más de una década juntos.

Foto: Instagram (@marengorocio) Por: Fabiana Lopez

Lejos de idealizar la relación, la mediática destacó el compromiso cotidiano que los llevó hasta acá: “No llegamos a los doce años de casualidad. Llegamos porque lo decidimos, porque apostamos a la familia, a una vida juntos. Nos elegimos todos los días durante todos estos años”.

Y fue aún más profunda al mirar a su hijo como símbolo del camino recorrido: “Hoy, mirar a nuestro hijo y saber que cada paso valió la pena. Gracias por estos doce años de camino compartido. Gracias por no soltar mi mano en los momentos más difíciles. Gracias por construir conmigo esta familia que soñamos tanto”.

El broche de oro fue una frase que resume su presente: “Lo que tenemos no es perfecto. Es real. Y eso lo hace infinito”, cerró, a corazón abierto.

Rocío Marengo: “Lo que tenemos no es perfecto. Es real. Y eso lo hace infinito”.

ROCÍO MARENGO DERRITIÓ LAS REDES CON LA FOTO MÁS TIERNA JUNTO A SU BEBÉ ISIDRO FORT: “CHIQUITITO DE MAMÁ”

Rocío Marengo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y no lo oculta. Convertida en mamá primeriza, la modelo disfruta a pleno de la llegada de Isidro, fruto de su historia de amor con Eduardo Fort.

Bellísima y emocionada, Rocío abrió una ventanita a su intimidad familiar y compartió en las redes una imagen que derritió corazones: una postal de su bebito durmiendo plácidamente, recostados juntos, envueltos en un clima de absoluta calma y ternura.

La imagen fue acompañada por un mensaje que lo dijo todo y dejó en evidencia el profundo vínculo que ya los une: “Chiquitito de mamá. Te amo”, escribió Marengo en Instagram, enamorada de su pequeño.

¡Es muy lindo!