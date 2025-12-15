Rocío Marengo no pudo contener la emoción y lo compartió con todos sus seguidores: su hijo Isidro dejó la incubadora y pasó a una cunita común, un paso clave después de haber nacido prematuro.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde mostró cómo vive este momento tan especial. “¡Isi bebito campeón salió de la incubadora! Ahora está en cunita común. Acá montando guardia”, escribió la mamá de Marengo en una historia que la mediática replicó en su perfil.

El posteo de Rocío Marengo por el pase de su hijo Isidro a sala común (Foto: Instagram)

La flamante mamá reposteó esta publicación de Graciela Paganini con un mensaje de agradecimiento. ¡Falta menos! ¡Gracias, má! Tu ejemplo, tu apoyo incondicional, tu todo me hace más fuerte. ¡Te amo!”, escribió.

Leé más:

Rocío Marengo compartió una nueva foto de su hijo recién nacido y enterneció a todos

ROCÍO MARENGO CELEBRÓ QUE SU BEBÉ SALIÓ DE LA INCUBADORA Y PASÓ A CUNITA COMÚN

El pequeño Isidro estuvo varios días en neonatología, bajo cuidados especiales, pero ahora su evolución permitió que lo trasladen a una sala común. La familia celebró este avance y agradeció el apoyo y los mensajes de cariño que recibieron durante este tiempo.

La recuperación de Isidro es una gran noticia para Rocío Marengo, que se mostró esperanzada y feliz por el progreso de su hijo, de apenas 12 días de vida, al que buscó por muchos años.

La primera salida de Rocío Marengo a 9 días del nacimiento de Isidro /Foto de Instagram @marengorocio

En las últimas horas, la exmodelo se mostró lista para tomarse un respiro de toda esta situación antes de salir a cenar con su familia. Rocío explicó que necesitaba recargar su energía para seguir encarando toda esta situación que, día a día, no hace sino mejorar.

Leé más:

La primera salida de Rocío Marengo a 9 días del nacimiento de Isidro: mostró su figura y habló de su hijo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.