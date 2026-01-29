Rocío Marengo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y no lo oculta. Convertida en mamá primeriza, la modelo disfruta a pleno de la llegada de Isidro, fruto de su historia de amor con Eduardo Fort.

Bellísima y emocionada, Rocío abrió una ventanita a su intimidad familiar y compartió en las redes una imagen que derritió corazones: una postal de su bebito durmiendo plácidamente, recostados juntos, envueltos en un clima de absoluta calma y ternura.

La imagen fue acompañada por un mensaje que lo dijo todo y dejó en evidencia el profundo vínculo que ya los une: “Chiquitito de mamá. Te amo”, escribió Marengo en Instagram, enamorada de su pequeño.

ROCÍO MARENGO Y EDUARDO FORT PRESENTARON A SU BEBÉ RECIÉN NACIDO EN LAS REDES: “¡ESTAMOS MUY FELICES!”

La llegada tan esperada finalmente ocurrió. Rocío Marengo y Eduardo Fort presentaron en las redes sociales a su hijo recién nacido, Isidro, y la noticia explotó en minutos entre sus seguidores, colegas y amigos del medio.

En el posteo, la influencer compartió varias imágenes íntimas y emotivas del momento del parto. En una, se la ve abrazando a su bebé mientras aún está en la camilla y en otra, Eduardo posó feliz junto al nuevo integrante de la familia.

Marengo acompañó las imágenes con un mensaje repleto de alegría: “¡Estamos muy felice! ¡Bienvenido, bebito! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg”, expresó, conmovida.

Foto: Instagram (@marengorocio)

Además, agradeció los miles de mensajes de apoyo que recibió en los últimos meses y destacó lo acompañada que se sintió durante todo el proceso: “¡Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!”.

Marengo también dedicó un párrafo especial a quienes la asistieron durante el parto: “No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, ¡rey la rompés tooooda! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio, ¡y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo! ¡Son enormes!”, agregó.

Foto: Instagram (@marengorocio)

La publicación acumuló likes y comentarios en cuestión de minutos. Entre felicitaciones, emojis y mensajes de cariño, la pareja celebró este capítulo tan anhelado, que marca un antes y un después en su vida familiar.

