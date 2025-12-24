En la víspera de Navidad, cuando las emociones suelen intensificarse, Rocío Marengo recibió la noticia más esperada: su bebé fue dado de alta y pudo irse finalmente a casa.

La mediática compartió la felicidad en sus redes sociales con un mensaje breve pero cargado de amor: “Mi amorcito, llegó el día. Hoy nos vamos a casa”.

Junto a esas palabras, publicó una imagen que enterneció a todos: Isidro dormido, acompañado por un peluche de elefante que parecía cuidarlo. Una postal simple y poderosa que marcó un antes y un después en la vida de Rocío, que vivirá su primera Navidad como mamá.

Navidad especial para Rocío Marengo: su bebé recibió el alta y volvió a casa. Crédito: Instagram

LA EMOCIÓN DE ROCÍO MARENGO TRAS EL ALTA MÉDICA DE SU HIJO

Después de días atravesados por la preocupación, los controles médicos y la espera, la llegada a casa significó mucho más que un traslado. Para Marengo y su familia, fue el verdadero comienzo de la vida cotidiana junto a su hijo, con el alivio y la felicidad que solo entienden quienes atravesaron una situación similar.

El bebé nació de manera prematura, motivo por el cual debió permanecer internado para fortalecer su desarrollo antes de recibir el alta. Durante ese tiempo, Rocío se mostró agradecida con el equipo médico y sostenida por el acompañamiento constante de sus seres queridos.