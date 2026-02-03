Rocío Marengo está viviendo una de las etapas más especiales de su vida. Después de la emocionante llegada de Isidro, su primer hijo junto a Eduardo Fort, la artista se volcó de lleno a crear un ambiente ideal para el crecimiento de su bebé. Y vaya que lo logró.

Con la misma pasión que pone en cada proyecto, Rocío diseñó una habitación que es mucho más que cuatro paredes decoradas: es un verdadero santuario de paz y conexión donde madre e hijo pasan horas juntos, construyendo su vínculo día a día.

La elección cromática no fue casualidad. Rocío apostó por una paleta neutra y sofisticada —beige, blanco y gris— que transmite serenidad apenas se cruza el umbral. “La gama de colores que elegí hace que sea un espacio cálido y lleno de buena energía”, explicó la modelo en sus redes sociales, donde compartió orgullosa el resultado final.

Pero si hay un elemento que roba miradas, es el papel tapiz con ilustraciones de animalitos del bosque que viste una de las paredes. Zorros, ciervos y conejitos acompañan los primeros sueños de Isidro, aportando ese toque de fantasía tan necesario en un cuarto infantil sin caer en lo exagerado.

Crédito: Instagram

LA CUNA DE MIMBRE Y EL SILLÓN MECEDOR: LOS MUEBLES ELEGIDOS POR ROCÍO MARENGO PARA SU HIJO

El mobiliario elegido refleja el buen gusto de Marengo y su preocupación por la funcionalidad. La protagonista absoluta es una cuna de mimbre tejido sostenida por una base de madera blanca, que combina la tendencia natural con líneas limpias y modernas.

A su lado, un sillón mecedor se presenta como el aliado perfecto para las largas sesiones de lactancia nocturna.

“El sillón mecedor de lactancia es todo lo que necesitaba, es hermoso y supercómodo”, confesó la conductora, destacando que priorizó piezas que no solo lucieran bien en fotos, sino que facilitaran su rutina diaria con el bebé.

La cómoda, por su parte, cumple el doble rol de ser práctica y visualmente atractiva. “Tiene un diseño y tamaño perfecto para el espacio”, aseguró Rocío, demostrando que en decoración infantil, menos puede ser definitivamente más cuando se elige con criterio.

Crédito: Instagram

DECORACIÓN INFANTIL: LOS DETALLES QUE CONVIERTEN EL CUARTO DE ISIDRO EN UN ESPACIO ÚNICO

Una alfombra de tonos claros sobre el piso de madera aporta calidez y suaviza cada paso. Los juguetes —lejos de estar amontonados sin sentido— están cuidadosamente distribuidos: un caballito de madera estilo clásico, muñecos de tela suaves al tacto y una canasta tejida repleta de peluches que esperan pacientes su turno de juego.

La luminosidad natural es otra de las grandes protagonistas. Las amplias ventanas bañan el espacio con luz durante el día, creando esa atmósfera cálida que tanto celebra la modelo en sus posteos.

“Amo conectar y pasar horas con Isi en su cuarto”, escribió Rocío en el mensaje que acompañó el tour virtual por la habitación. Y es que, más allá de la estética impecable, se nota que este espacio fue concebido pensando en los momentos compartidos: las miradas cómplices durante la lactancia, las canciones de cuna en el mecedor, los primeros juegos sobre la alfombra.