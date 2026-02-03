Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y no duda en compartirlo con sus seguidores. A dos meses del nacimiento de su hijo, Isidro Fort (fruto de su relación con Eduardo Fort), la modelo publicó una imagen que desbordó ternura y dejó al descubierto toda la emoción que siente en esta nueva etapa como mamá.

En la postal que subió a sus redes sociales, se puede ver al pequeño Isidro durmiendo plácidamente sobre una manta blanca, vestido con un delicado enterito rayado, mientras a su lado aparece un cartel de madera que dice “2 months” (“2 meses”). Una imagen simple, pero cargada de amor, que rápidamente se llenó de likes y comentarios.

Pero fue el mensaje que acompañó la foto el terminó de tocar el corazón de todos. Con palabras sinceras y profundas, Rocío expresó: “Felices 2 meses amor de mi vida. Cuando siento que no puedo amar más… después te amo más“, atinó a decir. Y cerró, a corazón abierto: “Estoy muy orgullosa de vos, Isi. Gracias por enseñarme a ser mamá y hacérmela tan fácil”.

Foto: Instagram (@marengorocio) Por: Fabiana Lopez

ROCÍO MARENGO DERRITIÓ LAS REDES CON LA FOTO MÁS TIERNA JUNTO A SU BEBÉ, ISIDRO FORT: “CHIQUITITO DE MAMÁ”

Rocío Marengo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y no lo oculta. Convertida en mamá primeriza, la modelo disfruta a pleno de la llegada de Isidro, fruto de su historia de amor con Eduardo Fort.

Bellísima y emocionada, Rocío abrió una ventanita a su intimidad familiar y compartió en las redes una imagen que derritió corazones: una postal de su bebito durmiendo plácidamente, recostados juntos, envueltos en un clima de absoluta calma y ternura.

La imagen fue acompañada por un mensaje que lo dijo todo y dejó en evidencia el profundo vínculo que ya los une: “Chiquitito de mamá. Te amo”, escribió Marengo en Instagram, enamorada de su pequeño.

¡Es muy lindo!