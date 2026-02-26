Rocío Marengo se animó a contar en detalle el momento más intenso y transformador de su vida: el nacimiento de su hijo Isidro. Invitada a LAM, la modelo se quebró al recordar los días de internación, los miedos y la montaña rusa de emociones que vivió en la clínica y al regresar a su casa.

La modelo recordó que su hijo debió quedarse internado en neonatología durante 20 días, una experiencia que la marcó profundamente: “Fueron 20 días en Neo, yo estiré mi internación lo más posible, porque claramente si me podía hacer la muerta, me hacía. Yo no me quería ir”.

“Cuando salí sin Isi y sin panza, llegué a casa y al toque me quise ir de vuelta a la clínica, nunca lloré tanto en mi vida, me lleva a un momento jamás vivido, no paraba de llorar, una angustia y me fui”, dijo conmovida.

Rocío Marengo y su hijo en LAM (Foto: captura de América).

En ese contexto, Marengo recibió el consejo de Pame David: “Me dijo ‘mirá que en Neo no se necesitan mamás bajas, viste, andá arriba’, y fue como un cachetazo de tipo, sí, dale, acá estoy. ¿Qué hay que hacer? De siete de la mañana a tres de la mañana, listo, acá estoy”.

LA EMOCIÓN DE ROCÍO MARENGO AL RECORDAR EL MOMENTO QUE VIVIÓ CON SU HIJO EN NEO

“Te emociona”, le dijeron en el programa de América y fue entonces cuando la actriz dijo entre lágrimas con su bebé en brazos: “Sí, me acuerdo y... me emociona porque bloqueé, le di para adelante. Las chicas al lado mío que también tenían unas historias que uno le quiere dar fuerzas”.

Rocío Marengo y su hijo (Foto: captura de América).

“¿Qué te sorprendió de vos misma en esa etapa?" , indagó Pepe Ochoa y Rocío reveló: “Me manejo como pez en el agua con Isidro, él me la hace fácil, me dejó mucha enseñanza, el día que fui a la clínica no esperaba que naciera porque era el octavo mes, te das cuenta que lo material no sirve de nada”.

