La polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue sumando capítulos. En medio de las repercusiones por el divorcio, India Ortega, hija del cantante, rompió el silencio y cuestionó la decisión de la modelo de exponer la situación, al considerar que los conflictos debían resolverse puertas adentro.

En diálogo con Desayuno Americano (América), la nieta de Palito Ortega y Evangelina Salazar habló sobre el presente anímico de su papá y aseguró que, pese a lo sucedido, se encuentra mejor. “Está más tranquilo, obviamente está como puede estar, pero está bien y cada día va mejorando”, contó.

En cuanto a cómo quedaron las relaciones familiares tras el escándalo, India fue cautelosa y se limitó a decir: “Entre nuestra familia está todo más que bien, después ahí la verdad que no sé, no tengo ni idea”.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @jprandi)

INDIA ORTEGA APUNTÓ CONTRA JULIETA PRANDI

Durante la entrevista, el periodista le recordó a India el enojo de Julieta Prandi con quienes se pronunciaron sobre la crisis, entre ellos algunos integrantes de la familia Ortega, y le consultó cómo había recibido ella las declaraciones de la actriz.

Entonces, ella no ocultó su postura y fue crítica con la exposición mediática: “No lo hubiese hecho público si no quería que la gente opine, eso creo yo, pero bueno, ya está, es un tema pasado, ellos ya lo estarán resolviendo en privado”.

India, la hija de Emanuel Ortega, apuntó contra Julieta Prandi tras la separación (Video: Desayuno Americano)

En esa misma línea, volvió a remarcar que, desde su punto de vista, la situación debería haberse manejado de otra manera y apuntó directamente contra la decisión de Prandi de recurrir a las redes sociales para dar a conocer lo que sucedía en su relación con Emanuel. “Yo creo que eso fue lo que comenzó todo, para mí era para resolverlo en persona y no hacerlo público, como pasó, pero bueno, ya está”, dijo.

Por otro lado, India también dejó en claro que actualmente no mantiene vínculo con Julieta y que prefiere mantenerse al margen de los conflictos entre su padre y la actriz. Incluso, reconoció que no le escribió para preguntarle cómo estaba y explicó los motivos de su distancia: “Quiero dejarlos a ellos dos solos, que ellos resuelvan sus cosas, y no me parece que yo me tenga que meter”.