Después de la escandalosa separación de Emanuel Ortega, ocurrida a menos de un mes de su casamiento por civil, Julieta Prandi decidió hablar públicamente sobre el difícil momento sentimental que atraviesa. En medio de las versiones de un posible acercamiento con el músico, la modelo enfrentó las cámaras de Infama y sorprendió con sus declaraciones.

Lejos de alimentar las especulaciones sobre una reconciliación, Prandi dejó en claro que está concentrada en su recuperación emocional y que prefiere mantener los detalles de su vida privada lejos de la exposición mediática.

QUÉ DIJO JULIETA PRANDI SOBRE SU SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA

Durante la entrevista, la conductora reconoció que todavía está procesando el final de la relación, aunque aseguró que continúa enfocada en sus compromisos profesionales.

“Estoy bien y trabajando, haciendo mi proceso con mi tiempo. Pasó un mes ya y estoy transitándolo, es un proceso”, expresó al referirse a su presente.

Foto: Instagram (@jprandi)

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando le consultaron por los rumores que indican que Emanuel Ortega tendría intenciones de reconquistarla.

“No escuché nada y no me enteré ninguna novedad. ¿Él habló? Bueno, yo no lo escuché de su boca y escuché tantas cosas que han dicho de mí que tampoco son ciertas”, respondió, poniendo en duda las versiones que circularon en los últimos días.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE JULIETA PRANDI SOBRE UNA RECONCILIACIÓN

Aunque evitó confirmar si existe alguna posibilidad de retomar la relación, Julieta Prandi tampoco quiso dar detalles sobre eventuales conversaciones con su expareja.

Foto: Instagram (@jprandi y @emanuelortega1)

“Eso es algo que, si sucede, es del ámbito privado y no lo voy a exponer”, sentenció, dejando en claro que cualquier acercamiento con Ortega será tratado lejos de las cámaras.