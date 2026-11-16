Marcelo Tinelli estaría nuevamente enamorado y ya hay foto que alimenta las versiones de romance. En medio de las especulaciones sobre su situación sentimental, en Puro Show revelaron quién es la mujer que habría conquistado el corazón del conductor.

Se trata de Agatha Lescano, una mujer de 37 años que es entrenadora física: “Yo le pregunté a Marcelo y él me dijo que se estaban conociendo, que estaba muy bien, que es una divina”, contó Pochi en vivo.

Sin embargo, la panelista aclaró que Tinelli fue bastante reservado a la hora de hablar de su vida privada: “¿Vieron cómo es Marcelo? Cuando quiere cuidar algo, mucho no te tira, no te cuenta demasiado. Así que empecé a indagar en su entorno”, explicó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli) Por: Fabiana Lopez

“Lo que me cuentan es que está muy bien, que él la conoce hace varios años, no es que la conoció ahora. También me contaron, gente del entorno, que ella tiene un hijo de 12 años y que ya se habría conocido con las hijas de Marcelo y también con Lolo”, siguió.

La relación entre Marcelo y Agatha estaría atravesando un buen momento. Según contó Pochi, la pareja ya habría compartido salidas y encuentros con sus respectivos entornos familiares: “Están re integrados”, cerró la panelista, antes de revelar que durante el fin de semana habrían cenado en un reconocido restaurante especializado en sushi.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

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ASEGURAN QUE MARCELO TINELLI TIENE UNA NUEVA RELACIÓN

Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena (a principios de octubre de 2026) por su vida sentimental. Mientras el conductor se mostró públicamente como un hombre soltero, Pampito aseguró en Puro Show que estaría comenzando una nueva relación desde hace dos semanas.

La revelación surgió durante una conversación en el programa, cuando el conductor comenzó a hablar sobre la situación de Tinelli y los rumores que circulan alrededor de su vida privada: “Él hace dos semanas que ya está con otra persona”, aseguró Pampito ante la sorpresa de sus compañeros.

La información llamó especialmente la atención porque Tinelli había asegurado recientemente que se encontraba soltero. De hecho, Pampito relacionó ambas situaciones con una declaración que el conductor había realizado el viernes en LAM: “Pero no está soltero desde hace dos semanas. Está soltero desde el año pasado, chicos”, cerró, contundente.