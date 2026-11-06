Esta semana se supo que Santiago del Moro había aceptado un nuevo desafío para continuar en la pantalla de Telefe en 2027. Según confirmaron, conducirá la versión argentina de Dancing with the Stars, el exitoso formato internacional conocido en español como Bailando con las estrellas.

Como era de esperar, este formato no tardó en ser comparado con Bailando por un sueño, el histórico programa que condujo Marcelo Tinelli durante más de una década. Por este motivo, el conductor salió a opinar sobre el tema.

“Nosotros estamos preparando un Bailando ya hace un tiempo, hasta tenemos visto el estudio, todo”, reveló el conductor que ironizó sobre el nuevo rol de Del Moro al decir: “Me gusta ser inspirador de situaciones”.

QUÉ DIJO SANTIAGO DEL MORO TRAS LAS DECLARACIONES DE MARCELO TINELLI

A horas de las declaraciones de Marcelo Tinelli, Santiago del Moro se pronunció en “El Club del Moro” (FM La 100). “Se armó quilombo. Paso a paso chicos, ya les iré contando absolutamente todo. Está todo bien, es hermoso que pase todo esto y más para la televisión”, comenzó.

“La idea es no copiar a nadie y toda mi admiración con Marcelo Tinelli, fuera de chiste”, aclaró el conductor radial que, a su vez, dijo: “A nivel personal, podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero en el plano profesional creo que va ser el uno históricamente, imposible de copiar”.

Foto: Captura (Telefe)

“Él está muy vigente aún, todo mi respeto, es el uno”, repitió Del Moro que sumó: “Yo solamente soy una persona que ama su trabajo y que le encanta lo que hace. Les cuento la verdad, con este formato vamos a buscar que se me dé la posibilidad de volver a hacer La Cumbre, que fue un éxito que no esperábamos”.

Por último, adelantó más detalles sobre el nuevo programa que se emitirá por Telefe. “Estamos buscando que nos dé el 360 de los clips, las redes, el stream y el aire de Telefe. Vamos a intentar que a la gente le guste y que tenga buena reproducción. Estamos trabajando mucho”, reveló.