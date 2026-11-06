Todos los nominados a los Martín Fierro de Radio 2022 y 2023 (Foto: Prensa)

Se conocieron los nominados a los Premios Martín Fierro de Cable 2026, que reconocerán a las mejores producciones televisivas correspondientes al año 2025. La nómina incluye a las principales señales de noticias, entretenimiento, deportes, cultura y actualidad, además de destacadas figuras del periodismo y la televisión argentina.

Entre los programas y personalidades que competirán por una estatuilla aparecen nombres como Jorge Rial, Jonatan Viale, Gustavo Sylvestre, Marina Calabró, Luis Novaresio, Carolina Amoroso, Nelson Castro, Ariel Tarico y Diego Latorre, entre muchos otros.

La lista contempla 35 rubros, que van desde interés general, magazine y noticieros hasta conducción, labor periodística, deportes, espectáculos y producción integral.

A continuación, todos los nominados al Martín Fierro de Cable 2026, categoría por categoría.

Martín Fierro de Cable 2026: todos los nominados

1. Interés general

Basta Baby (Ángel Pedro “Baby” Etchecopar – A24).

Duro de Callar (Tomás Méndez – Crónica).

Redespiertos (Guido Martínez – TN).

2. Magazine

Arranca la Tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor – A24).

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N).

Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine).

Mañanas Picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12).

3. Económico

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro).

Mediodía Económico con Santiago Llul (Santiago Llul – Canal Económico).

Comunidad de Negocios (José Del Río – LN+).

4. Periodístico

Argenzuela (Jorge Rial – C5N).

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN).

Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N).

WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24).

5. Cultural / educativo

El Baúl de Charlie (Charlie López – TN).

Los Siete Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad).

Mi País (Victoria Vanella – Argentina 12).

6. De entrevistas

Cuerpo Técnico (Hernán Castillo y Juan Russo – DeporTV).

Luis Novaresio Entrevista (Luis Novaresio – A24).

Right Now (Julieta Camaño – C5N).

7. Arte, moda y tendencia

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine).

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad).

Palacios y Mansiones (Fabián Medina Flores – Canal A).

8. Noticiero diurno

Otra Mañana (Antonio Laje – A24).

Siempre Noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV).

Tempraneros (Mario Massaccesi y Paula Bernini – TN).

9. Noticiero central

Diario de las 20 (Analía Argento – Argentina 12).

La Noche (Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio – Canal 26).

Más Verdad (Esteban Trebucq – LN+).

Tierra de Nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez – Crónica TV).

10. Deportivo

El Juego (Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto – DSPORTS).

Paso a Paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports).

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN).

11. Periodístico deportivo

Sportia (Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Majo Lezcano, Juan Martín Rinaldi, Guido Bercovich, Daniela Etcheverry y Pablo Lamédica – TyC Sports).

SportsCenter (Pablo Ferreira, Alina Moine, Pablo Stecco, Marcelo López, Ayrton Ruiz, Cecilia Bonelli, Agustina Casanova, Agostina Larocca, Agostina Scalise, Mercedes Margalot, Teo Coquet, Nicolás Venier, Máximo Palma, Germán Paoloski, Martín Altberg, Jorge Baravalle, Agustín Caviglia, Jorge Barril y Francisco Canepa – ESPN).

TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti – TN).

TNT Data Sports (Ángela Lerena, Matías García, Emiliano Espinoza y Lautaro Iraola – TNT Sports).

12. Musical

Copes Tango Show (Johana Copes – Canal de la Ciudad).

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad).

Q Íntimo: Abel Pintos (Mariana Olivari – Quiero Música en mi Idioma).

13. Infantil / juvenil

Argentinhitos (Pakapaka).

Cantando y Bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim).

Selenkay – Segunda Temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonópulos y Manuel Ramos – Disney Channel).

14. Servicio informativo

A24.

C5N.

Crónica TV.

TN.

15. Documental

Adolfo Cambiaso: En el Nombre del Polo (Star Channel).

Generación Dorada (Fox Sports).

Octubre TV (Argentina 12).

16. Temas médicos

A Ciencia Cierta (Daniel Stamboulian – Metro).

Alimenta Tu Vida (Alicia Crocco – Metro).

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N).

17. Culinario

Cocina Sin Límites (Salvador Mazzocchi – Discovery y Discovery Home & Health).

Historias Ricas (TN).

Maestros de la Medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet).

18. Programa rural

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro).

TN Campo (TN).

Tranquera Abierta (Canal Rural).

19. Turismo y tiempo libre

Abriendo Caminos (América Sports).

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26).

Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro).

20. De servicios

El Defensor (Adrián Frascino – Crónica TV).

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN).

Las Tardes de Pink (Judith Casal – KZO).

Transición 2030 (Catalina De Elía – A24).

21. Juegos / entretenimientos / reality / humor

C5N en tu Barrio (Diego Costa – C5N).

Para Alquilar Balcones (Martina Soto Pose – Canal de la Ciudad).

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN).

22. Producción integral

América 24 (A24).

Cromañón, 20 Años (Somos AMBA).

Crónica Televisión (Facundo Pedrini y Verónica Crespo – Crónica TV).

Morir en Guerra Ajena (TN).

C5N (Nicolás Bocache).

23. Labor humorística

Ariel Tarico (Solo una Vuelta Más y Tarico Fake News – TN).

Roberto Peña (La Liga de la Risa – Somos AMBA).

Romina “Romi” Scalora (La Vuelta – Fox Sports).

24. Labor conducción femenina

Carolina Amoroso (TN Internacional – TN).

Marina Calabró (Arranca la Tarde – A24).

Paula Bernini (Tempraneros – TN).

25. Labor conducción masculina

Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN).

Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24).

Esteban Godoy (Último Momento – Domingo – Crónica TV).

Luis Novaresio (Buen Día A24 y Luis Novaresio Entrevista – A24).

26. Labor periodística deportiva

Alejandro “Ale” Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche – Fox Sports).

Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN).

Leonardo “Leo” Paradizo (América 24).

Marcelo Benedetto (El Juego – DSPORTS).

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN).

27. Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N).

Cecilia Boufflet (América 24).

Débora Plager (+ Info a la Tarde – LN+).

28. Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (La Ley de la Selva y Periodistas – C5N).

Ernesto Hadida (Tiempo Real – Crónica TV).

Nelson Castro (El Corresponsal – TN).

Pablo Rossi (H17 – A24).

29. Cronista / movilero

Cristian Eche (Crónica TV).

Alejandro Moreyra (C5N).

Mercedes Mora (A24).

Fabián Rubino (A24).

30. Panelista

Carlos Rabanal (A24).

Rodolfo Cingolani (Dale al Medio y Presión Alta – TyC Sports).

Román Iucht (TNT Fútbol – TNT Sports Premium).

31. Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN).

Cecilia Martí (Hablemos de Esto – TN).

Lucas Bertero (Empezar el Día – Ciudad Magazine).

32. Columnista político

Adrián Ventura (Tempraneros, TN Fin de Semana y TN de 10 a 13 – TN).

Daniel Bilotta (Odisea Argentina – LN+).

Mariel Fitzpatrick (A24).

33. Columnista económico

Florencia Barragán (Hablemos de Esto, TN Central y Está Pasando – TN).

Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N).

Willy Laborda (A24).

Lara López Calvo (A24).

34. Columnista policial / judicial

Gabriel Iezzi (A24).

Lucas Occhipinti (Siempre Noticias – Crónica TV).

Nicolás Pizzi (LN+).

Rodrigo Alegre (TN Central – TN).

35. Aviso publicitario