A días de la boda que muchos consideran “la del año”, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul abrieron las puertas de su intimidad en una entrevista exclusiva para la revista internacional Vogue. La pareja, que atraviesa un momento de gran exposición mediática, contó cómo se prepara para el casamiento y compartió detalles sobre sus sueños, proyectos y la vida juntos.

En la nota, ambos hablaron de la conexión que los unió tras una separación y de cómo el reencuentro fue tan natural que “parecía que el tiempo no había pasado”. Según Tini, la idea de casarse fue creciendo en conversaciones, sin una propuesta formal, y Rodrigo agregó: “Fuimos pasito a pasito, cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”.

Tini y Rodrigo de Paul revelaron detalles íntimos de su casamiento a días de la boda (Foto: Instagram/@voguelatam).

LOS PREPARATIVOS DE UNA BODA ÚNICA Y LOS PLANES DE FAMILIA

La pareja reveló que está organizando una fiesta especial, con muchos invitados y una ambientación pensada al detalle. Tini contó que escribió “180 páginas” sobre lo que quiere para el casamiento y mostró a Rodrigo un boceto en su teléfono, donde ambos aparecen frente al altar rodeados de colores y naturaleza.

“El vestido blanco tiene que tener una historia, y su traje también”, explicó la artista, que busca que cada elemento de la celebración tenga un significado personal. Además, compartieron cómo desean que sus invitados vivan la experiencia y cómo imaginan el futuro juntos.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Entre los sueños de Tini está el deseo de ser madre. “Sueño mucho con ser madre, no sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, confesó. Rodrigo recordó que durante una visita a su casa, Tini ya imaginaba las habitaciones de los hijos de él y hablaban del cuarto para el bebé que sueñan tener, además de dónde estarán sus perras Fifi y Tota.

Fotos: @tinistoessel

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TINI Y RODRIGO: PROYECTOS, MÚSICA Y UNA MIRADA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Mientras prepara música nueva y explora la moda y el maquillaje, Tini también piensa en poner un impasse en su carrera musical para dedicarse a formar una familia. Sin embargo, la artista mantiene su compromiso con temas sociales y aprovechó la entrevista para hablar sobre la violencia de género.

Durante un concierto en Salta, Tini alentó a denunciar situaciones de violencia y abuso, y en Vogue se mostró seria al abordar el tema. “No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida”, afirmó. La cantante mencionó costumbres cotidianas como preguntar si una amiga llegó a casa, compartir ubicación en tiempo real o cuidar los vasos en un boliche, prácticas que reflejan la realidad de muchas mujeres.

Tini Stoessel volvió a exigir justicia por Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia Por: Instagram

Tini destacó las dificultades de quienes quieren denunciar una experiencia de violencia tiempo después de haberla vivido, el miedo a no ser escuchadas y la culpa que puede aparecer. “El animarse, si no es denunciar, es hablar, es contar, es decir”, sostuvo, reconociendo lo difícil que puede resultar dar ese paso. “Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”, agregó.

UNA PAREJA AFIANZADA Y LA AUSENCIA DE TEMAS FAMILIARES

La tapa de Vogue muestra a Tini y Rodrigo como una pareja consolidada, a semanas de una boda que promete ser única. Aunque la artista sigue enfrentada con su entorno familiar, en la entrevista no hubo declaraciones sobre ese tema.

La pareja continúa compartiendo proyectos y sueños, mientras Tini busca transformar su vida y Rodrigo acompaña cada paso. El amor, la música y el compromiso social marcan el presente de dos figuras que siguen generando interés en todo el mundo.

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