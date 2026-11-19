La cuenta regresiva ya empezó y Rodrigo de Paul no pudo contener la emoción. En medio de la expectativa por su casamiento con Tini Stoessel, el futbolista sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales que dejó en claro cuánto falta para uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo.

A través de una historia de Instagram, el jugador compartió una selfie en la que se lo ve con una gorra blanca puesta hacia atrás, una camiseta deportiva y una cadena. Pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que eligió para acompañar la imagen: “En un mes me casoooo”, escribió este 19 de diciembre, con un emoji de una carita enamorada y un corazón blanco, dejando en claro que el gran día será el próximo 19 de diciembre.

Con esa frase, De Paul dejó en evidencia que atraviesa con entusiasmo la recta final hacia el altar. Aunque no brindó mayores detalles sobre la ceremonia en esta publicación, su mensaje funcionó como una confirmación del inminente casamiento.

¡Cuenta regresiva!

Foto: Captura de Instagram Stories (@rodridepaul)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ ES EL EXCLUSIVO LUGAR DONDE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL CORONARÁN SU AMOR FRENTE A SUS SERES QUERIDOS

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen todo encaminado para dar uno de los pasos más importantes de su historia de amor. La cantante y el futbolista celebrarán su casamiento el próximo 19 de diciembre y, poco a poco, comienzan a conocerse detalles del megaevento que reunirá a familiares, amigos y varias figuras.

En Primicias Ya revelaron imágenes exclusivas del lugar elegido por la pareja para celebrar la boda: un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, reconocido por haber sido escenario de importantes casamientos de figuras del espectáculo: “Es este lugar medio estilo campo, bastante difícil de llegar”, explicaron en el programa, donde destacaron además el nivel de privacidad que ofrece el espacio. Según contaron, para llegar hay que atravesar un camino de ripio, una característica que justamente contribuiría a mantener alejados a los curiosos.

El lugar no es desconocido para las grandes celebridades. Entre los famosos que eligieron este lugar están Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes además estarían invitados al casamiento de Tini y Rodrigo y, según revelaron, “ya confirmaron que van a ir”.

Foto: Captura de video de X (@AmericaTV)

Uno de los datos que más llamó la atención fue la capacidad del lugar. El predio puede recibir hasta 300 personas, justamente la cantidad de invitados que tendría la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. El espacio cuenta con un gran salón principal, donde se desarrolla la comida y la fiesta, además de otros ambientes destinados a la recepción y a diferentes momentos de la celebración.

Según detallaron en el programa, la dinámica permite utilizar distintos salones: “El grande es el salón grande donde se come, se baila, pero después hay otros salones donde hacen, por ejemplo, la recepción”.

La organización, además, promete ser millonaria. De acuerdo con la información difundida, el cubierto rondaría los 500 dólares por invitado, cifra que incluiría distintos costos vinculados al alquiler del espacio, la ambientación y el catering.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

“La ambientación es algo nunca visto”, aseguraron. Además, explicaron que organizar una boda de estas características requiere meses de planificación. “Una boda de 300 invitados te pide mínimo nueve meses de anticipación”, señalaron, al remarcar que se trata prácticamente de una verdadera “ingeniería”.

“Es este lugar medio estilo campo, bastante difícil de llegar”.

La lista de invitados también promete ser de alto perfil. Además de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Susana Giménez estaría entre las figuras convocadas. En el programa recordaron, incluso, que la diva fue quien habría dado a conocer públicamente la fecha de la boda.

Pero si hay algo que Tini y Rodrigo parecen querer preservar especialmente es la intimidad. La celebración tendría fuertes medidas de seguridad y una de las condiciones sería que los invitados no puedan registrar imágenes del evento: “Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro”, cerraron, comparando la modalidad con la utilizada en el segundo casamiento de Wanda Nara.