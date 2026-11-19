Cuando parecía que los escándalos de Mauro Icardi giraban exclusivamente alrededor de Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez, una voz de su propia familia volvió a ponerlo en el centro de la escena. Esta vez fue Guido Icardi, su hermano, quien rompió el silencio con una fuerte confesión sobre el presente del futbolista y dejó frases que seguramente no pasarán inadvertidas.

Durante una charla en el programa Radio Tu, en un ida y vuelta con Nora Colosimo (mamá de Wanda), Guido se mostró preocupado por la situación personal de Mauro y expresó que lo ve atravesando un momento complicado. Pero no se quedó ahí: también apuntó directamente contra la China Suárez y cuestionó el rol que tendría en la vida del delantero.

“Yo creo que Mauro está necesitando el abrazo de un familiar. A Mauro lo veo y lo siento solo. No lo dejen solo, porque está solo y mal acompañado. Está sin una buena compañera”, expresó Nora. Y agregó: “Lamentablemente, (la China) no e suna buena compañera. No lo aconseja, no lo guía, no lo cuida y nolo orienta. Eso es lo que yo veo”.

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, el entrevistado coincidió con su mirada: “Sí. Podríamos decir que con tu hija (por Wanda), mi hermano se fue muy para arriba, tuvo buenos contratos, tuvo muchas cosas”, expresó.

Guido también profundizó su mirada sobre el estado actual de su hermano y aseguró que su situación es evidente para quienes lo siguen de cerca: “Cuando a uno se lo ve bien, se nota. Cuando a uno le va bien, la gente lo nota. Y cuando a uno le va mal, la gente también. Lo ve antes, creo yo. Eso sale antes a la luz. Lo ve toda la Argentina, lo ve todo el mundo la realidad que está pasado mi hermano”, reflexionó.

Pero la frase más fuerte llegó segundos después: “Él no estaría perdido psicológicamente como lo estoy viendo ahora. Lo veo muy, muy perdido. No sé lo que este pibe esta haciendo con su vida”, cerró, contundente.

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NORA COLOSIMO, CARA A CARA CON ALGUIEN MUY CERCANO A MAURO ICARDI: EL ENIGMÁTICO ANUNCIO QUE SACUDIÓ LAS REDES

Nora Colosimo se prepara para dar un paso frente a las cámaras y su próximo encuentro ya despertó curiosidad. La mamá de Wanda Nara compartió en sus redes sociales un llamativo anuncio que anticipa una entrevista cara a cara con Guido Icardi, el hermano de Mauro Icardi, tras el fuerte escándalo que el futbolista protagonizó junto a Eugenia “la China” Suárez, la empresaria y su novio, Martín Migueles.

El adelanto llegó a través de una placa promocional de Radio Tu, en la que se puede leer en grandes letras: “Guido Icardi cara a cara por primera vez Nora Colosimo”.

La publicación no pasó inadvertida, especialmente por el contexto familiar y mediático que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi. Es que el nombre de Icardi en el anuncio inevitablemente despierta interrogantes sobre qué temas podrían aparecer en la conversación y si habrá referencias a los conflictos que vienen ocupando los titulares.

Guido Icardi disparó contra la empresaria. Foto: Instagram

Por ahora, Nora no adelantó detalles sobre el contenido de la entrevista ni sobre las preguntas que responderá. Lo cierto es que el anuncio ya instaló una incógnita: ¿qué dirá Guifo Icardi de su hermano?