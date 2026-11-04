Nora Colosimo volvió a quedar en el centro de la polémica, pero esta vez decidió apuntar directamente contra la China Ansa. Después de haber sido duramente cuestionada por difundir un rumor sobre un supuesto romance entre la periodista y Pablo Migliore, la mamá de Wanda Nara aprovechó el escándalo con Santiago Maratea para salir al cruce y marcar las similitudes entre ambas situaciones.

Durante su participación en Desayuno Americano, Colosimo aseguró que Ansa habría cometido el mismo error que ella al hacer una pregunta sin contar, según su interpretación, con toda la información necesaria. “No chequeó bien su fuente... Lo mismo que me pasó a mí. Obviamente, en su momento yo me disculpé, me dieron una información que no chequeé lo suficiente, pero a ella le pasó lo mismo”, expresó.

NORA COLOSIMO CUESTIONÓ A LA CHINA ANSA Y LANZÓ UNA PICANTE TEORÍA

Lejos de limitarse a comparar los episodios, Nora Colosimo puso en duda las intenciones de la China Ansa durante su enfrentamiento con Santiago Maratea en PH Podemos Hablar.

“Yo creo que con la pregunta que hizo en PH, busca una devolución. Quizás es una parte que le queda cómoda porque le da un protagonismo que antes no tenía. Fijate que hoy todos están hablando de la China Ansa”, disparó.

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, y Josefina "China" Ansa (Fotos: capturas América TV)

Sus declaraciones llegaron después de que Ansa quedara envuelta en una fuerte controversia por preguntarle al influencer sobre los cuestionamientos vinculados con la transparencia de sus colectas solidarias. El intercambio fue tan tenso que la grabación del programa debió interrumpirse momentáneamente.

Aunque la periodista negó haber recibido instrucciones de la producción y aseguró que volvería a hacer la misma pregunta, Colosimo consideró que la exposición mediática podría beneficiarla.

EL FUERTE DESCARGO DE NORA COLOSIMO CONTRA SUS COMPAÑERAS DE LAM

En medio de sus críticas a la China Ansa, la mamá de Wanda Nara también aprovechó para responderles a sus compañeras de LAM, quienes la habían cuestionado por difundir una versión no confirmada sobre la vida sentimental de la periodista.

“Uno puede tener razón, pero el tema es cómo decís las cosas. Ellas, en el afán de marcar que ellas son periodistas y yo no, que estoy acá por ser la mamá de... me quieren humillar”, sostuvo.

Además, dejó en claro que no piensa abandonar su lugar en el programa de Ángel de Brito por las críticas que recibe.

“A mí me trajo Ángel de Brito y me voy a quedar hasta que él decida”, sentenció.