En medio de la batalla judicial que mantiene con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a demostrar que está más enamorado que nunca de la China Suárez. El delantero del Galatasaray dejó de lado por un momento las tensiones con su expareja y compartió una romántica fotografía de la actriz acompañada de una declaración que llamó la atención en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista publicó una imagen de la China Suárez luciendo una bikini marrón y lentes de sol mientras descansaba junto a una pileta, en un entorno rodeado de naturaleza.

Sin embargo, lo que más se destacó fue el mensaje que Icardi eligió para acompañar la postal. “El amor de mi vida mirándome fijo”, escribió junto a varios emojis románticos y etiquetó a la actriz, dejando en claro sus sentimientos.

EL ROMÁNTICO GESTO DE MAURO ICARDI CON LA CHINA SUÁREZ EN MEDIO DEL CONFLICTO CON WANDA NARA

La publicación llegó mientras Mauro Icardi y Wanda Nara continúan enfrentados en el ámbito judicial, en un conflicto que mantiene a ambos en el centro de la atención mediática.

En medio de la batalla judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi se mostró más enamorado que nunca de la China Suárez. Crédito: Instagram

En la fotografía, la actriz aparece apoyada sobre el borde de la pileta, mirando directamente a la cámara, mientras disfruta de un día al aire libre.