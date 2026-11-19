El último episodio en la Casa de los Sueños sumó un nuevo capítulo con la declaración de Mauro Icardi. Según relató Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, la declaración de uno de los oficiales condice con la del futbolista en esta causa.

Mientras el policía hablaba con el delantero, Migueles se habría acercado y habría comenzado a increparlo a Icardi, según consta en el expediente que leyó al aire el periodista. El testimonio del oficial detalló que, durante el diálogo con el deportista, Martín se mostró visiblemente ofuscado y violento.

El policía aseguró que escuchó amenazas explícitas como “yo te rompo la boca” y “donde te cruce te vas a tener que parar de manos”. El oficial además sostuvo en la declaración que Migueles invitaba reiteradamente a pelear a Icardi, con frases como “vamos a agarrarnos a las piñas” y otras descalificaciones hacia los anteriores hombres de Wanda Nara.

Mauro Icardi y Martín Migueles (Fotos: El Diario de Mariana y Movilpress).

El oficial remarcó que tanto él como otros policías tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas y calmar la situación.

LA ACTITUD DE MAURO ICARDI DURANTE EL CONFLICTO

De acuerdo al expediente y al relato del periodista de eltrece, Mauro Icardi no provocó a Migueles en ningún momento. El futbolista se mantuvo tranquilo, hablando con el policía y filmando todo lo que ocurría. Mientras tanto, tanto Wanda Nara como la China Suárez también grababan la escena con sus teléfonos.

La polémica en La Casa de los Sueños (Foto: captura de eltrece).

El oficial afirmó en su declaración que Icardi ignoró completamente a Migueles, sin responder a las provocaciones. “Era como si Migueles no existiera”, resumió el policía en su declaración.

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