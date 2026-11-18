Nora Colosimo se prepara para dar un paso frente a las cámaras y su próximo encuentro ya despertó curiosidad. La mamá de Wanda Nara compartió en sus redes sociales un llamativo anuncio que anticipa una entrevista cara a cara con Guido Icardi, el hermano de Mauro Icardi, tras el fuerte escándalo que el futbolista protagonizó junto a Eugenia “la China” Suárez, la empresaria y su novio, Martín Migueles.

El adelanto llegó a través de una placa promocional de Radio Tu, en la que se puede leer en grandes letras: “Guido Icardi cara a cara por primera vez Nora Colosimo”.

La publicación no pasó inadvertida, especialmente por el contexto familiar y mediático que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi. Es que el nombre de Icardi en el anuncio inevitablemente despierta interrogantes sobre qué temas podrían aparecer en la conversación y si habrá referencias a los conflictos que vienen ocupando los titulares.

Guido Icardi disparó contra la empresaria. Foto: Instagram

Por ahora, Nora no adelantó detalles sobre el contenido de la entrevista ni sobre las preguntas que responderá. Lo cierto es que el anuncio ya instaló una incógnita: ¿qué dirá Guifo Icardi de su hermano?

Foto: Instagram (@nora_colosimo) Por: Fabiana Lopez

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NORA COLOSIMO SALIÓ A BANCAR A WANDA NARA TRAS LAS CRÍTICAS POR SU DEBUT EN CINE

Wanda Nara atraviesa un momento clave en su carrera con el estreno de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica con la que debuta como protagonista en la pantalla grande. En medio de las repercusiones y las críticas que generó su desempeño actoral, la conductora recibió un respaldo incondicional de su familia, y fue su mamá, Nora Colosimo, quien salió a demostrar públicamente cuánto la admira.

Después de la avant premiere de la película, que llegará a los cines de todo el país este jueves 22 de octubre, Nora compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de la noche de gala y le dedicó unas emotivas palabras a su hija mayor: “‘¿Querés ser mi hijo?’. Wanda Nara, felicidad absoluta y mucho orgullo”, escribió la mamá de la empresaria, dejando en claro la alegría que le genera verla asumir un nuevo desafío profesional.

En su publicación, Nora no solo celebró el debut cinematográfico de Wanda, sino que también destacó el esfuerzo que realiza para reinventarse y explorar nuevas facetas artísticas: “Toda la familia presente apoyando a una mujer que todo lo puede y no para de superarse. Genia total”, expresó, con una frase que funcionó como una clara muestra de apoyo en medio de las repercusiones por la actuación de la conductora. Y cerró, contundente: “Te amo infinito”.

Foto: Captura de Instagram (@nora_colosimo) Por: Fabiana Lopez

Foto: Instagram (@nora_colosimo)