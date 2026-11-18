Mariano Chihade, la pareja de Mariana Fabbiani, permanece internado en el Instituto Fleni, sede Belgrano. Este miércoles, el productor fue sometido a una intervención quirúrgica y, tras la operación, se conoció un nuevo parte médico con detalles sobre su evolución.

“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones”, señala el documento difundido este miércoles.

Además, el comunicado llevó tranquilidad sobre su estado actual: “Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”.

El parte médico de Mariano Chihade.

Por qué internaron a Mariano Chihade, la pareja de Mariana Fabbiani

La situación de salud del productor había trascendido este martes, luego de que la productora Mandarina compartiera un primer parte médico.

En aquel comunicado explicaron que Chihade se había sometido a estudios programados y que, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro, había quedado bajo observación médica.

"Salió todo bien", dijo De Brito sobre la operación. Video: Bondi

Desde entonces, la atención estuvo puesta en su evolución y en los resultados de los estudios realizados. Finalmente, este miércoles se confirmó que fue operado y que la intervención se desarrolló sin complicaciones.

Mientras tanto, Mariana Fabbiani acompaña a su pareja y atraviesa este difícil momento junto a su familia.