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Facundo Ambrosioni atraviesa un momento muy especial junto a su familia. El ex de Morena Rial se convirtió en papá por segunda vez con el nacimiento de Fausto, su primer hijo junto a Camila Triviño, y compartió en sus redes sociales las primeras imágenes del bebé junto a su hermano mayor, Francesco.

El pequeño nació el pasado 18 de octubre y su llegada significó un nuevo capítulo en la vida familiar de Ambrosioni y su esposa, con quien se casó en 2025.

Entre las fotografías que compartió se destaca una postal especialmente tierna: Francesco aparece sentado en un sillón, sonriente y con la camiseta de fútbol puesta, mientras sostiene a su hermanito recién nacido en brazos.

En otra de las imágenes se puede ver al nene acompañando el cochecito de Fausto durante una salida familiar. También compartieron fotografías del bebé en brazos de sus padres y distintos momentos de intimidad en familia.

Así fue el encuentro de Francesco con Fausto, su hermanito

La llegada de Fausto era muy esperada por Francesco, quien desde el embarazo de Camila había demostrado su entusiasmo por convertirse en hermano mayor.

El nene, de siete años, había participado de distintas celebraciones familiares durante la espera del bebé. Incluso, durante el baby shower de Camila, protagonizó una imagen que enterneció a los seguidores: se lo vio acariciando la panza de su madrastra.

La llegada del nuevo integrante finalmente concretó esa ilusión y las primeras fotografías muestran la cercanía entre los hermanos.

Francesco es fruto de la relación que Facundo Ambrosioni mantuvo con Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial. La pareja se separó poco después del nacimiento del pequeño.

Quién es Camila Triviño, la esposa de Facundo Ambrosioni y mamá de Fausto

Camila Triviño es psicóloga y está en pareja con Facundo Ambrosioni desde hace varios años. Ambos se casaron en 2025 y desde entonces compartieron distintos momentos de su vida familiar en las redes sociales.

La llegada de Fausto fue especialmente significativa para la pareja, que había contado públicamente que buscaba tener un hijo en común.

Durante el embarazo, Camila expresó su emoción por la llegada del bebé y también destacó el cariño que Francesco ya sentía por su hermanito.

Ahora, con Fausto en brazos, la familia disfruta de una nueva etapa que quedó retratada en las imágenes que Ambrosioni publicó en Instagram.

La historia de Francesco, el hijo de Morena Rial y Facundo Ambrosioni

Francesco Benicio es el primer hijo de Morena Rial y Facundo Ambrosioni. Nació en 2019 y actualmente vive en Córdoba junto a su papá y Camila Triviño.

El nene mantiene una rutina en esa provincia, donde asiste al colegio y juega al fútbol. Su vida familiar también incluye el vínculo con su hermanito Amadeo, el segundo hijo de Morena Rial.

En septiembre de 2026, una resolución judicial determinó que Francesco continuara viviendo en Córdoba, donde tiene establecido su centro de vida. También se acordaron pautas para favorecer la comunicación con su mamá mediante videollamadas y encuentros.

Con el nacimiento de Fausto, Francesco suma un nuevo integrante a su familia y comienza una etapa diferente como hermano mayor.